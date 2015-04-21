NormaCS – обширная база нормативных документов, реквизитов и стандартов, действующих в России. Система включает свыше 50 тысяч файлов официальной документации: ГОСТы, СНиПы, СанПиНы, регламенты производств и технологические карты.

Функционал NormaCS представлен оперативным поиском, удобным отображением нужного документа и возможностью объединения с установленными программами для расчетов. Программа взаимодействует с MC Word, Excel, Cals, AutoCAD и NanoCAD.

Особенностью интерфейса NormaCS является гибкая настройка по нужным параметрам. Для оперативного поиска документации задается необходимая область и название проекта.