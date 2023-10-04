NanoCAD СПДС – программа для построения двухмерных чертежей строительных объектов, а также упрощения оформления проектной документации. Она полностью соответствует ГОСТу и всем стандартам.
Основные функции и преимущества комплекса:
- Создание и редактирование генерального плана застройки.
- Расчет потребления электроснабжения и водоснабжения.
- Определение приоритета работ, которые будут выполняться согласно стандартным классификаторам.
- Перенос проекта программы для составления сметы.
- Нанесение на план или чертеж перекрестков и дорог временного пользования.
- Нанесение мест уклонов и насыпей.
- Проведение выборки по необходимым критериям.
- Обозначение и привязка к определенным зонам строительной техники.
- Формирование выходных документов в виде таблиц.
- Решение задачи нестандартного бурения.
- Выходная документация.
- План объемов работ по срокам выполнения.
- Расписание работы специалистов и техники.
- Информация о зданиях и других постройках.
- База знаков безопасности.