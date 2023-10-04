SoftSalad СОФТСАЛАТ

nanoCAD СПДС

Чертежи строительных объектов

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Актуальная версия 20.1
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История изменений

Версия 20.1

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