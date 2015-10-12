nanoCAD СКС – профессиональный комплекс для проектирования кабельных систем. Она используется при создании проектов кабеленесущих структур, телефонии и более сложных коммуникаций.
Основной функционал инструмента:
- создание спецификаций по разным проектам;
- разработка кабельных каналов;
- создание пунктов распределения и магистралей кабелей;
- автоматическая трассировка каждого кабеля.
Рабочая область приложения представлена «Менеджером», в котором собирается необходимая документация и отчеты. Пользователь может загружать векторно-архитектурные основы сооружений, подключаться и редактировать общую библиотеку оборудования, а также работать с электротехническими моделями магистралей.