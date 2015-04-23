nanoCAD Схемы – система для автоматического построения схем в области промышленного и гражданского проектирования.

Функционал программы nanoCAD Схемы:

Моделирование схем систем электропитания, схем с включенными элементами усиления, распределения и сопротивления, а также монтажных электросхем.

Формирование технологических схем предприятий, в том числе химической промышленности.

Разработка документации в соответствии с действующими нормативами.

nanoCAD Схемы нужна для автоматической разработки графических схем. За счет этого можно исключить ручные подсчеты параметров оборудования, подбор материалов и внесение сведений в спецификации. Четкая организация программы позволяет добиться нужных результатов и исключает ошибки в разработке проектов.