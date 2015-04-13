SoftSalad СОФТСАЛАТ
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nanoCAD ОПС

Проектирование охранно-пожарной сигнализации.

2,4 (25)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 4.2
Скачать 173 MB
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История изменений

Версия 4.2

Оценки программы

2,4

25 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о nanoCAD ОПС

2 отзыва

Иван

Мой антивирус говорит, что Там троян

денис

здраствуйте,можно бесплатно скаченной программой,рисовать и распечатывать чертежи для работы.