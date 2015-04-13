nanoCAD ОПС – программа для моделирования и черчения объектов противопожарной безопасности и других схем в строительстве, обладающая множеством полезных функций для профессиональных нужд.

Процесс создания чертежей в nanoCAD ОПС очень прост и удобен, поскольку программа самостоятельно распознает детали, предлагает различные варианты по созданию моделей и высчитывает слабые точки, о которых подробно сообщает в отчетах.

В отличие от конкурентов, программа nanoCAD ОПС позволяет пользователю увидеть имитационную модель с самого начала, что значительно улучшает процесс проектирования и помогает избавиться от ошибок в работе.