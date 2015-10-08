nanoCAD Механика – графический инструмент для создания чертежей, соответствующих нормам ЕСКД, проведения анализа инженерных элементов и автоматизации данных процессов. Программа активно применяется в машиностроительной сфере.

Функционал nanoCAD Механика:

удобный интерфейс для быстрого перехода к другим САПР;

работа с многолистовыми чертежами;

разные методы построения графических примитивов;

встроенный табличный и текстовый редактор с функцией проверки правописания;

управление наложением графических объектов;

работа с разными видами штриховок и шрифтами;

автоматический подбор отклонений и допусков.

nanoCAD Механика работает с форматами .dwg и .dxf и позволяет импортировать полученные графические файлы в другие программы или системы.