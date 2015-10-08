nanoCAD Механика – графический инструмент для создания чертежей, соответствующих нормам ЕСКД, проведения анализа инженерных элементов и автоматизации данных процессов. Программа активно применяется в машиностроительной сфере.
Функционал nanoCAD Механика:
- удобный интерфейс для быстрого перехода к другим САПР;
- работа с многолистовыми чертежами;
- разные методы построения графических примитивов;
- встроенный табличный и текстовый редактор с функцией проверки правописания;
- управление наложением графических объектов;
- работа с разными видами штриховок и шрифтами;
- автоматический подбор отклонений и допусков.
nanoCAD Механика работает с форматами .dwg и .dxf и позволяет импортировать полученные графические файлы в другие программы или системы.