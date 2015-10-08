nanoCAD Геоника – узкоспециализированная программа для работы в сфере генплана и отдела изысканий. Она позволяет автоматизировать работу в данной области и работает на основе программного комплекса nanoCAD.

nanoCAD Геоника состоит из нескольких модулей, каждый из которых используется для выполнения определенных функций. nanoCAD Геоника позволяет создавать топографические планы и трехмерные модели рельефа и проектировать различные объекты в промышленной и гражданской сферах, а также сфере инженерных коммуникаций.