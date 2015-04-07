nanoCAD Электро ДКС – система для разработки проектных решений по освещению улиц, территорий предприятий и помещений. Комплексный проектный анализ программы подразумевает расчет и графическое представление электрооборудования, проверку его на соответствие технической документации, поиск и устранение ошибок в проектах.

Основное предназначение программного продукта nanoCAD Электро ДКС – уменьшение вероятности ошибок в расчетах при проектировании, повышение эффективности и сокращение сроков разработки проектов.

Программа обладает широким функционалом и удобной системой управления, которая позволит быстро разобраться со всеми функциями.