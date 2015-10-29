nanoCAD Электро – программа для автоматизации процесса проектирования структуры электросети при строении помещений (как гражданских, так и промышленных).
Функции программы:
- Проектирование электрического силового оборудования.
- Проектирование электроосвещения.
- Автоматический подсчет необходимого оборудования, изделий и материалов, а также сведение информации в отдельную спецификацию.
- Построение схем электросетей.
- Расчет и ведение кабельного журнала.
- Экспорт проектов в DWG-формат.
- Совместимость с другими программами nanoCAD.