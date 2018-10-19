SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги My Screen Recorder

В данном списке представлены программы для замены My Screen Recorder. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на My Screen Recorder, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

Экранная Камера
Экранная Камера

Версия 6.15

Запись видео с монитора компьютера

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (58)
Free Screen Video Recorder
Free Screen Video Recorder

Версия 3.0.48.703

Программа для создания скриншотов и видеозаписей с монитора

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)