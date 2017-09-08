SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги My Screen Recorder Pro

В данном списке представлены программы для замены My Screen Recorder Pro. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на My Screen Recorder Pro, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 10 программ

ShareX
ShareX

Версия 21.0.0

Программа для записи видео с экрана компьютера и его загрузки на различные веб-сервисы

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Action!
Action!

Версия 4.48.1

Программа для записи видео с экрана

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (13)
Bandicam
Bandicam

Версия 6.2.4.2083

Запись видео с экрана монитора

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (7)
Aiseesoft Screen Recorder
Aiseesoft Screen Recorder

Версия 2.8.16

Программа для записи видео и аудио, создания скриншотов

Оценок пока нет
iTop Screen Recorder
iTop Screen Recorder

Версия 2.0.0.453

Программа для записи видео с экрана компьютера

Оценок пока нет
UVScreenCamera
UVScreenCamera

Версия 7.2.0.503

Программа для записи видео и создания скриншотов с экрана компьютера

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Screen Recorder Pro
Screen Recorder Pro

Версия 8.0.0

Программа для записи видео с экрана компьютера

Оценок пока нет
IObit Screen Recorder
IObit Screen Recorder

Версия 1.0.0.106

Программа для записи видео с экрана

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
BB FlashBack
BB FlashBack

Версия 5.30.0.4337

Программа для записи видео с экрана монитора с возможностью редактирования

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Camtasia Studio
Camtasia Studio

Версия 9.0.3.1627

Записи видео с экрана и редактирование видео

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)