SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Movavi Slideshow Maker

В данном списке представлены программы для замены Movavi Slideshow Maker. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Movavi Slideshow Maker, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

Jalbum
Jalbum

Версия 26.0.0

Программа для создания веб-альбомов из фотографий и видео

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
PhotoStage Slideshow
PhotoStage Slideshow

Версия 6.35

Программа для создания презентай и слайдшоу

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
ProShow Gold
ProShow Gold

Версия 9.0.3797

Программа для создания слайд-шоу

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
ФотоШОУ
ФотоШОУ

Версия 5.0

Программа для создания слайд-шоу

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Bolide Slideshow Creator
Bolide Slideshow Creator

Версия 2.2.2004

Программа для создания слайд-шоу из фотографий с возможностью добавления аудио

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Adobe Photoshop Lightroom
Adobe Photoshop Lightroom

Версия 5.0

Профессиональная программа для редактирования фотографий

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