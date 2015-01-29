В данном списке представлены программы для замены Movavi Slideshow Maker. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Movavi Slideshow Maker, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Movavi Slideshow Maker.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Movavi Slideshow Maker, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Movavi Slideshow Maker. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Movavi Slideshow Maker, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 6 программ
Версия 26.0.0
Программа для создания веб-альбомов из фотографий и видео
Версия 6.35
Программа для создания презентай и слайдшоу
Версия 9.0.3797
Программа для создания слайд-шоу
Версия 5.0
Программа для создания слайд-шоу
Версия 2.2.2004
Программа для создания слайд-шоу из фотографий с возможностью добавления аудио
Версия 5.0
Профессиональная программа для редактирования фотографий