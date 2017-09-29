Movavi Slideshow Creator (Maker) – специальная программа по работе с презентациями и слайд-шоу.

Приложение применяется при создании слайд-шоу, презентаций, статических клипов и короткометражных видео из коллекции фотографий. С помощью инструментов программы создается «скелет» слайд-шоу и переходы между слайдами, накладывая дополнительные графические элементы и аудиодорожки.

Через Movavi Slideshow Creator можно работать с графическими форматами JPG, GIF, PNG и BMP. В арсенале редактора есть основные инструменты по позиционированию и стайлингу фото. Сохранить полученные результаты можно на жесткий диск, внешние карты памяти и на CD/DVD.

UPD. Сейчас программа называется Movavi Slideshow Maker.