Movavi Screen Capture SE – приложение для захвата видео с монитора ПК, облегченная версия Movavi Screen Capture. Сфера применения программы широка и включает запись онлайн-фильмов и трансляций, создание обучающих уроков и презентаций продукта и(или) услуги.
В перечень основных функций программы входят следующие операции:
- Запись онлайн-трансляций, элементов активного проигрывателя, открытых программ.
- Воспроизведение аудиодорожек, системных звуков, сигналов приложений и т.д.
- Управление областью захвата: 100% экран, активная область, произвольный участок.
- Регулировка скоростью кадрирования.
- Мощная форматная поддержка программы.
- Экспорт видеоматериалов.
- Оптимизация видео для просмотра на различных устройствах.
- Работа с облачными хранилищами.
Благодаря такому широкому перечню доступных функций и настроек, с помощью Movavi Screen Capture SE можно создавать различные инструкции и записывать процессы прохождения игр. Инструмент позволяет быстро захватывать онлайн-видео без потери качества сохраненного файла.
Основные отличия Movavi Screen Capture Special Edition от полной версии
- доступны только следующие форматы: AVI, WMV, MOV; OGG, WAV, FLAC, ape, WMA. Файлы этих форматов можно открывать и в эти форматы можно конвертировать;
- недоступна функция ускорения (CUDA, Movavi Turbo);
- недосупно автоматическое обновление;
- недоступен функционал по работе с DVD видео