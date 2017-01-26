Movavi Screen Capture SE – приложение для захвата видео с монитора ПК, облегченная версия Movavi Screen Capture. Сфера применения программы широка и включает запись онлайн-фильмов и трансляций, создание обучающих уроков и презентаций продукта и(или) услуги.

В перечень основных функций программы входят следующие операции:

Запись онлайн-трансляций, элементов активного проигрывателя, открытых программ.

Воспроизведение аудиодорожек, системных звуков, сигналов приложений и т.д.

Управление областью захвата: 100% экран, активная область, произвольный участок.

Регулировка скоростью кадрирования.

Мощная форматная поддержка программы.

Экспорт видеоматериалов.

Оптимизация видео для просмотра на различных устройствах.

Работа с облачными хранилищами.

Благодаря такому широкому перечню доступных функций и настроек, с помощью Movavi Screen Capture SE можно создавать различные инструкции и записывать процессы прохождения игр. Инструмент позволяет быстро захватывать онлайн-видео без потери качества сохраненного файла.

Основные отличия Movavi Screen Capture Special Edition от полной версии