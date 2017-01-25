Movavi Photo Suite - это редактор фотографий профессионального уровня. Конвертирование самых популярных форматов JPG, PNG, BMP и др., создание игр, календарей и слайд-шоу.

1. Профессионализм и эффективность.

Получите возможность профессионально редактировать фотографии вместе спрограммой Premium Movavi: редактируйте изображения формата RAW или обычного разрешения без изменения оригинала, создавайте изображения в HDR, конвертируйте JPEG изображения без малейшей потери качества.

2. Преобразование, расширение и ретушь.

Конвертируйте изображения во все основные форматы: JPEG, TIFF, BMP, GIF, PNG, PSD, RAW и другие. Изменяйте размер ваших фотографий. В дополнение к бесплатным инструментам, таким как Auto Contrast, Подавление шумов и Удаление эффекта красных глаз, Movavi Photo Suite Premium предлагает специальные режимы коррекции для кожи и макияжа, изменения параметров линзы и экспозиции, возможность ручной и автоматической коррекции.

3. Создание уникальных вещей.

Попробуйте применить оригинальные шаблоны, рамки или клипарт и вы получите потрясающие поздравительные открытки, календари и многое другое. Создавайте слайд-шоу и веб-альбомы, выйдите за пределы обыкновенной обработки фотографий и начните создавать свои собственные игры - головоломки, паззлы, "пятнашки" из ваших фотографий.

4. Организация и сортировка.

Используйте Movavi Photo Suite в качестве органайзера для ваших фото. Приведите в порядок все ваши медиа файлы. Мощная система поиска просматривает тысячи цифровых фотографий и видео и находит нужное за считанные секунды. Функция календарика даст возможность рассортировать весь контент по дате. Используйте функции подавления шума и удаления эффекта красных глаз.

5. Печать и экспорт.

Загрузите ваши фото в Google Picasa или другой онлайн альбом, отправьте их по электронной почте, запишите на DVD. С Movavi Photo Suite вы получаете больше возможностей для печати, например, вы можете оптимизировать разметку, чтобы сохранить документ, выбирать размер печатаемых изображений, а также предварительно просматривать фото.

6. Домашнее видео.

В отличие от других программ своей категории Movavi Photo Suite имеет встроенный видеоредактор, поэтому вы можете легко создавать и сохранять видео. Воспользуйтесь широким спектром предоставленных инструментов: эффектами и переходами, добавлением названий и подписей, наложением голоса или музыки.

Инструкция по активации продуктов Movavi