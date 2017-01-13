SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Monosnap

В данном списке представлены программы для замены Monosnap. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Monosnap, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 13 программ

ScreenShooter
ScreenShooter

Версия 2.7.4.1859

Программа для создания скриншотов

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (28)
WinSnap
WinSnap

Версия 6.3.4

Программа для создания скриншотов

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (4)
Epic Pen
Epic Pen

Версия 3.12.226.0

Утилита для рисования на экране

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Greenshot
Greenshot

Версия 1.3.323

Программа для создания скриншотов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Snipping Tools
Snipping Tools

Версия 2022.2511.47.0

Штатная программа Windows для создания скриншотов и редактирования изображений

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (15)
Скриншотер
Скриншотер

Версия 3.11.4.30

Программа для создания скриншотов с возможностью их редактирования

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (13)
Aiseesoft Screen Recorder
Aiseesoft Screen Recorder

Версия 2.8.16

Программа для записи видео и аудио, создания скриншотов

Оценок пока нет
SnagIt
SnagIt

Версия 2023.1.0

Программа для создания скриншотов и записи видео с экрана

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
Экранная Камера
Экранная Камера

Версия 6.15

Запись видео с монитора компьютера

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (58)
Lightshot
Lightshot

Версия 5.5.0.7

Создание скриншотов на компьютере

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (13)
Gadwin PrintScreen
Gadwin PrintScreen

Версия 5.3.1

Создание и обработка скриншотов

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (2)
Joxi
Joxi

Версия 3.0.14

Создание снимков экрана и их редактирование

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (103)
Fraps
Fraps

Версия 3.5.99

Программа для захвата видео и подсчета FPS

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (9)