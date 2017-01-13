SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Mirillis Action

В данном списке представлены программы для замены Mirillis Action. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Mirillis Action, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 14 программ

Action!
Action!

Версия 4.48.1

Программа для записи видео с экрана

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (13)
HyperCam
HyperCam

Версия 5.5.1910.08

Программа для записи видео с экрана

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (4)
Bandicam
Bandicam

Версия 6.2.4.2083

Запись видео с экрана монитора

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (7)
Dxtory
Dxtory

Версия 2.0.142

Программа для записи скринкастов из игр

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
SnagIt
SnagIt

Версия 2023.1.0

Программа для создания скриншотов и записи видео с экрана

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
Ashampoo Snap
Ashampoo Snap

Версия 12.0.6

Программа для записи видео и создания скриншотов экрана компьютера

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (5)
Экранная Камера
Экранная Камера

Версия 6.15

Запись видео с монитора компьютера

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (58)
Icecream Screen Recorder
Icecream Screen Recorder

Версия 5.99

Программа для записи видео с экрана компьютера и игр

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
BB FlashBack
BB FlashBack

Версия 5.30.0.4337

Программа для записи видео с экрана монитора с возможностью редактирования

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Movavi Screen Capture Studio
Movavi Screen Capture Studio

Версия 10.0.1

Программа для записи видео с экрана

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Movavi Game Capture
Movavi Game Capture

Версия 4.3

Создание скриншотов и скринкастов игр

Рейтинг 1,8 из 5 1,8 (4)
Movavi Screen Capture
Movavi Screen Capture

Версия 6.1.1

Запись видео с экрана

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (3)
Movavi Screen Capture SE

Версия 3.1.0.0

Программа для записи видео с экрана.

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (2)
Fraps
Fraps

Версия 3.5.99

Программа для захвата видео и подсчета FPS

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (9)