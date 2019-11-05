Mirillis Action (Action!) — программа для записи видео с монитора компьютера с возможностью трансляции видеопотока в интернет на различных популярных стриминговых сервисах либо на собственный веб-ресурс. Приложение платное, имеется возможность бесплатного использования в течение 30 дней.

Программа Action! подходит для операционных систем Windows 7, 8 и 10 (32-бит и 64-бит). Поддерживается русский язык. На момент написания обзора стоимость одной лицензионной копии программы Action! составляла 959 руб.

Зачем нужна программа Mirillis Action?

Основная функция программы Action! — запись (захват) всего, что происходит на экране компьютера. Пользователю доступны четыре режима видеозаписи:

Запись игр. Особый режим, позволяющий программе снимать изображение напрямую с видеокарты компьютера при воспроизведении ею игр, трехмерных изображений и т.д. Запись экрана. В этом режиме программа Mirillis Action захватывает изображение с экрана активного монитора целиком либо с указанного пользователем открытого окна. Запись области экрана. То же, что и в предыдущем случае, но запись осуществляется с указанной пользователем области монитора. Запись с устройств. В данном режиме программа Action! осуществляет запись видео с веб-камер или других видеоустройств.

Независимо от выбранного режима перехвата картинки с монитора, в Action! пользователь может тонко настроить параметры выходного видео, включить/отключить различные функции записи:

Выбрать формат сохраняемого видео: в настоящий момент доступно два варианта — AVI или MP При записи в MP4-формате можно задействовать функцию аппаратного ускорения, что позволит "переложить" нагрузку с центрального процессора на графический (видеокарты).

Установить размер видео в пределах от 240р до 1080р.

Установить частоту кадров в пределах от 15 до 144 FPS (кадров в секунду).

Включение/выключение многопоточной записи.

Включение/отключение курсора мыши во время записи (если функция задействована, можно также включить/отключить визуализацию кликов мыши).

Включить функцию автоматической разбивки видеозаписи на фрагменты установленной продолжительности.

Возможность наложения на видео в указанном участке графических изображений, внешних видеофайлов или видеопотока с веб-камеры либо онлайн-источника.

Возможность замены заднего фона видеопотока с веб-камеры на выбранное изображение (функция хромакей) и другие.

Стриминг видео и дополнительный функционал Action!

Программа Action! пользуется большой популярностью у видеоблоггеров и, в особенности, гейм-стримеров. При помощи данного приложения можно не только записывать, но и транслировать видео напрямую в интернет. Для этого в Mirillis Action предусмотрен следующий функционал:

Старт трансляции в один клик (без каких-либо предварительных настроек) во все популярные стриминговые сервисы: Twitch, YouTube, Livestream, Ustream, Aliez.tv, Smashcast и Mixer.

Возможность трансляции видео на любой удаленный сервер, для чего достаточно ввести в программу его URL-адрес и ключ потокового вещания (Stream Key).

Возможность настройки качества вещаемого в сеть видео: размер (240р — 1080р), частота кадров (15 — 60 FPS) и битрейт (1.500 — 4.000 Mbps).

Возможность наложения на видеотрансляцию онлайн-видео по URL-адресу.

Из дополнительных функций Action! отметим: