MicMac — программа для фотограмметрии, предназначенная для создания трехмерных моделей на основе фотографий реальных объектов, будь то небольшие предметы, здания, архитектурные и инженерные сооружения, а также ортофотопланы на основе снимков местности с коптеров.

Это полностью бесплатная программа с открытым исходным кодом для операционных систем Windows 7/8/8.1/10/11 (32 и 64 бит). Графический пользовательский интерфейс у приложения отсутствует (за исключением окон просмотра исходных изображений, результатов преобразований и выполнения измерений) — управление им осуществляется через встроенный терминал посредством консольных команд.

Зачем нужна программа MicMac?

Программа MicMac предназначена для выполнения фотограмметрических работ, точнее — финальной их части, связанной с преобразованием фотоснимков в цифровую 3D-модель. Приложение также позволяет создавать ортофотопланы на основе спутниковых снимков или снимков с дронов местности, что позволяет использовать MicMac в реализации геоинформационных проектов.

Вообще, MicMac — универсальная программа, которая может быть задействована в самых разных областях: картография, промышленность, археология... Это программное обеспечение подходит для «виртуализации» объектов любого масштаба: от мелких предметов и небольших статуй до крупных зданий и сооружений. Предусмотренные в программе инструменты также позволяют выполнять географическую привязку конечных продуктов в локальной/глобальной/абсолютной системе координат. Есть и автоматизированные инструменты для измерения площадей, длин и объемов, что делают приложение полезным для использования в решении метрологических и геодезических задач.

MicMac, как фотограмметрический инструмент, подчеркивает аспекты точности, надежности и предоставляет инструменты, обычно недоступные в существующих альтернативах программного обеспечения, например:

Доступ к промежуточным результатам в открытых форматах данных, позволяющих взаимодействовать с цепочкой обработки на любом желаемом этапе.

Качественная оценка результатов с помощью показателей качества (например, остатков настройки блока связки, ковариационных матриц, параметров чувствительности, корреляционных изображений).

Широкий спектр моделей калибровки камеры (например, модели, адаптированные к камерам потребительского уровня, воздушным камерам с большим кадром, камерам с очень большим фокусным расстоянием, сферическим и камерам типа «рыбий глаз»).

Согласование двухмерных плотных изображений для исследования деформаций.

Обработка изображений кадровой камеры.

Обработка отсканированных аналоговых изображений.

К сожалению, необходимость использования командной строки создают сложности в использовании MicMac неподготовленными пользователями.