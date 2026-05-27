MeshLab — открытая система для обработки и редактирования неструктурированных трехмерных сеток, предназначенная для очистки, ремонта, инспекции, визуализации и преобразования моделей, полученных с 3D-сканеров.

Программа распространяется бесплатно и с открытым исходным кодом, работает на операционной системе Windows 7 и выше (64-бит) и имеет английский интерфейс.

Функции и возможности программы MeshLab