MeshLab — открытая система для обработки и редактирования неструктурированных трехмерных сеток, предназначенная для очистки, ремонта, инспекции, визуализации и преобразования моделей, полученных с 3D-сканеров.
Программа распространяется бесплатно и с открытым исходным кодом, работает на операционной системе Windows 7 и выше (64-бит) и имеет английский интерфейс.
Функции и возможности программы MeshLab
- Загрузка, просмотр и конвертация 3D-моделей в десятках форматов. Программа импортирует и экспортирует файлы почти всех распространенных форматов трехмерных данных: STL, OBJ, PLY, OFF, 3DS, COLLADA, VRML, X3D, и многих других. Это позволяет конвертировать модели между форматами для использования в 3D-печати, CAD-системах, игровых движках или визуализации. При импорте MeshLab показывает статистику модели: количество вершин, граней, ребер, объем, площадь поверхности и другие метрики.
- Очистка и ремонт поврежденных мешей от сканеров. Модели, полученные с 3D-сканеров, часто содержат шум, выбросы, дублированные грани и разрывы. MeshLab предоставляет набор инструментов для автоматического и ручного исправления таких дефектов. Доступны фильтры удаления изолированных компонентов, слияния близких вершин, заполнения дыр, сглаживания шума и устранения вырожденных граней.
- Упрощение полигональных сеток для уменьшения размера файла. Сложные модели могут содержать миллионы треугольников, что затрудняет их обработку, рендеринг и печать. MeshLab позволяет уменьшить количество граней, сохраняя общую форму объекта. Поддерживаются различные алгоритмы упрощения, например, квантование, кластеризация и квадратичная аппроксимация ошибок. Пользователь задает желаемое количество треугольников или процент сокращения, а программа старается сохранить геометрические детали и границы.
- Вычисление геометрических свойств и анализ сетки. Инструменты программы позволяют вычислить кривизну поверхности, толщину модели, объем замкнутой сетки, площадь, ориентированные нормали, гистограмму длин ребер и другие параметры. Это полезно для проверки качества модели, обнаружения проблемных зон перед 3D-печатью или для инженерных расчетов. Результаты анализа могут быть визуализированы в виде цветовой карты прямо на модели.
- Визуализация и рендеринг с наложением текстур, осей и освещения. Программа отображает 3D-модели в интерактивном окне с поддержкой поворота, масштабирования и панорамирования. Можно включить отображение каркаса, затененных граней, текстурных координат и нормалей. Настраивается источник света, фон, материал и режим отображения. MeshLab умеет работать с многослойными текстурами и отображать модели с наложенными растровыми изображениями, что позволяет оценить внешний вид объекта перед экспортом.
- Поддержка облаков точек и преобразование их в сетки. Программа умеет загружать облака точек, полученные с лазерных сканеров, и преобразовывать их в полигональные сетки. Для этого доступны алгоритмы поверхностной реконструкции: метод Пуассона, скользящих наименьших квадратов и другие. Также можно выполнять обратную операцию — дискретизировать готовую сетку в облако точек с заданной плотностью.
- Пакетная обработка и автоматизация через фильтры и скрипты. Большинство операций в MeshLab реализовано как фильтры, которые можно применять последовательно. Эти последовательности можно сохранять в виде скриптов и запускать в пакетном режиме, обрабатывая сразу множество файлов. Это удобно для типовых процедур: например, применить сглаживание и упрощение ко всем моделям в папке. Командная версия MeshLab позволяет интегрировать обработку в автоматизированные конвейеры без открытия графического интерфейса.