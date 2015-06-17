SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги MakeHuman

В данном списке представлены программы для замены MakeHuman. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на MakeHuman, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

Blender
Blender

Версия 5.2.2

Бесплатная программа для создания 3D-графики, анимации и визуализации

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (34)
Daz 3D
Daz 3D

Версия 4.24.0.3

Программа для работы с 3D-моделями

Оценок пока нет
Poser
Poser

Версия 13.3.1041

Программа для 3D-моделирования

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (8)
Autodesk Maya 2019
Autodesk Maya 2019

Версия 2019

Полнофункциональный продукт для 3D-анимации

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (6)
ZBrush
ZBrush

Версия 4.7

Создание трёхмерных моделей и их анимация

Оценок пока нет