MakeHuman — бесплатная программа с открытым исходным кодом для параметрического моделирования 3D-персонажей, позволяющая создавать реалистичные человеческие фигуры. Поддерживает английский и русский языки интерфейса, работает на ОС Windows 7 и выше (64 бит).

Зачем нужна программа MakeHuman?

MakeHuman — это специализированный инструмент, который позволяет создавать 3D-персонажей с нуля. За счет этого программа пользуется популярностью в следующих направлениях:

Разработка игр. MakeHuman позволяет генерировать прототипы игровых и неигровых персонажей, а также массовки для первичного тестирования. При этом сделать это достаточно просто и быстро. Например, инди-студия No Brakes Games использовала MakeHuman для создания фоновых персонажей в симуляторе Human: Fall Flat.

3D-дизайн. Возможности MakeHuman предоставляют пользователю инструменты для создания образов иллюстраций, комиксов и анимационных проектов. Художники комиксов Dark Horse применяют MakeHuman для быстрой визуализации сцен с множеством персонажей.

Медицина. Моделирование анатомически точных фигур для обучения или симуляций — одно из многочисленных применений программы.

VR/AR-разработка. Пользователь может подготавливать персонажей для приложений виртуальной реальности и дополненной реальности как в домашних условиях, так и в рамках крупного проекта.

Дизайн одежды. Возможность протестировать виртуальные образцы на разных типах телосложения помогает дизайнерам в подборе необходимых материалов, цветов и так далее.

Обучение. MakeHuman помогает студентам обучиться основам моделирования, текстурирования и риггинга.

Функции и возможности программы MakeHuman

Из-за простоты интерфейса и разнообразных возможностей, MakeHuman может стать отличным выбором для широкого спектра задач. Также программа обладает набором полезных функций и возможностей:

Параметрическое моделирование. С помощью MakeHuman пользователь может настроить пол, возраст, этническую принадлежность и пропорций тела модели. Также имеется возможность более детального изменения анатомии, в том числе редактирование черт лица. Для быстрого старта программа предлагает генерацию случайных персонажей.

Работа с позами и выражениями. Для оживления моделей пользователь может добавлять различные позы и действия, а также менять мимику и даже симметрию.

Разнообразие текстур и материалов. MakeHuman предоставляет функционал для работы с цветом волос, глаз, кожи, а также добавления макияжа и тату. Для более широкого спектра задач присутствует поддержка пользовательских текстур, включая растровые изображения для кожи, волос и глаз.

Генерация одежды и аксессуаров. MakeHuman обладает библиотекой базовых элементов одежды, такой как футболки, брюки и обувь. Вся одежда и аксессуары автоматически подгоняются под анатомию персонажа, упрощая работу с моделями. Также можно создавать собственную одежду через специальные плагины.

Экспорт и совместимость. MakeHuman поддерживает следующие форматы: FBX, OBJ, DAE, BLEND, STL, MD5. Есть возможность интеграции с Blender через плагин. Для разработки игр присутствует функция экспорта для игровых движков, таких как Unity и Unreal Engine.

Риггинг и анимация. Программа может автоматически генерировать скелет в зависимости от пользовательских настроек, а также поддерживает экспорт персонажей с предустановленными ригами.

Кастомизация и плагины. Кроме вышеупомянутых возможностей работы с плагинами, MakeHuman имеет возможность настройки горячих клавиш и работы со скриптами, написанными на языке Python. Эти функции делают работу с программой более комфортной.

Анатомическая точность. Программа имеет режимы, которые исключают анатомически невозможные параметры и моделируют инвалидность, делая модель максимально реалистичной. Также есть поддержка небинарных моделей, выраженная в возможности создания нейтральных черт лица и андрогинных фигур.

MakeHuman — это не просто генератор 3D-персонажей, а простой в освоении инструмент с широким функционалом. Открытый код и бесплатная лицензия делают данное ПО незаменимым для стартапов, образовательных проектов и художников, работающих с ограниченным бюджетом.