Live2D — программа для создания и анимирования двухмерных персонажей и объектов из статичных изображений. Она позволяет оживлять иллюстрации для игр, видео, виртуальных аватаров и интерактивных приложений.

Программа распространяется по модели freemium: есть как бесплатная версия, так и платная, с пробным периодом 42 дня. Полная версия стоит от 13.21$ в месяц. Она работает на операционной системе Windows 10 и выше (64-бит) и имеет английский интерфейс.

Деформация и анимация двухмерных изображений

Программа позволяет создавать иллюзию объема и движения из плоской картинки путем деформации отдельных частей. Художник рисует персонажа в нескольких ракурсах или создает слои для разных частей тела, а затем в редакторе задает, как они будут двигаться. Инструменты деформации позволяют изгибать, растягивать и поворачивать элементы, создавая плавные и естественные движения без необходимости перерисовывать каждый кадр.

Параметрическая анимация и физика

Все движения привязываются к параметрам, которые управляют положением частей модели. Можно настроить автоматическую физику для волос, одежды и аксессуаров, чтобы они реалистично реагировали на движение. Это избавляет от необходимости вручную анимировать каждый элемент и позволяет создавать сложные динамические сцены с минимальными усилиями.

Синхронизация губ и мимики

Встроенные инструменты позволяют синхронизировать движение губ персонажа с аудиодорожкой или голосом в реальном времени. Можно задавать различные эмоции и выражения лица, переключаться между ними с помощью параметров. Это особенно важно для VTuber-аватаров и персонажей игр, где требуется живая мимика и реалистичная артикуляция.

Инструменты для создания моделей VTuber и игровых персонажей

Live2D содержит все необходимое для подготовки модели к использованию в виртуальных стримах и играх: настройка порядка отрисовки слоев, создание масок, управление прозрачностью, добавление эффектов. Поддерживается экспорт моделей в форматы, совместимые с популярными платформами для VTuber и игровыми движками.

Экспорт и интеграция с игровыми движками и приложениями

Готовые модели можно экспортировать в форматы, поддерживаемые Unity, Unreal Engine, Cocos2d-x и другими движками. Это позволяет встраивать анимированных персонажей в игры, приложения и интерактивные презентации. Также есть возможность публикации моделей на платформах для создания виртуальных аватаров.

Работа с сетками и автоматическая генерация параметров

В редакторе можно накладывать сетки на изображения и автоматически создавать параметры для управления движениями. Это ускоряет процесс настройки модели и снижает трудозатраты. Также есть инструменты для копирования и вставки параметров между разными частями модели, что упрощает создание симметричных элементов.

Библиотека шаблонов и поддержка сообщества

Live2D поставляется с набором готовых шаблонов и примеров моделей, которые можно использовать как основу для своих проектов. Пользователи могут делиться моделями и опытом на официальном форуме и в Discord-сообществе, а также участвовать в конкурсах и получать обратную связь от профессиональных аниматоров.