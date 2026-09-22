SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Live2D

Live2D

Программа для моделирования двухмерных персонажей и объектов

(0)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 5.3.04
Скачать 236 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 5.3.04

Оценки программы

——

Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о Live2D