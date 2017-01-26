SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Lightshot

В данном списке представлены программы для замены Lightshot. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Lightshot, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 16 программ

ScreenShooter
ScreenShooter

Версия 2.7.4.1859

Программа для создания скриншотов

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (28)
Epic Pen
Epic Pen

Версия 3.12.226.0

Утилита для рисования на экране

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Greenshot
Greenshot

Версия 1.3.323

Программа для создания скриншотов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
PicPick
PicPick

Версия 7.6.1

Бесплатный графический редактор для Windows с мощными функциями создания скриншотов

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (8)
FastStone Capture
FastStone Capture

Версия 11.3

Программа для создания и редактирования скриншотов

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
Monosnap
Monosnap

Версия 5.3.0

Программа для создания скриншотов и записи видео с экрана

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (5)
Snipping Tools
Snipping Tools

Версия 2022.2511.47.0

Штатная программа Windows для создания скриншотов и редактирования изображений

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (15)
Скриншотер
Скриншотер

Версия 3.11.4.30

Программа для создания скриншотов с возможностью их редактирования

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (13)
Aiseesoft Screen Recorder
Aiseesoft Screen Recorder

Версия 2.8.16

Программа для записи видео и аудио, создания скриншотов

Оценок пока нет
SnagIt
SnagIt

Версия 2023.1.0

Программа для создания скриншотов и записи видео с экрана

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
Ashampoo Snap
Ashampoo Snap

Версия 12.0.6

Программа для записи видео и создания скриншотов экрана компьютера

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (5)
Gadwin PrintScreen
Gadwin PrintScreen

Версия 5.3.1

Создание и обработка скриншотов

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (2)
Joxi
Joxi

Версия 3.0.14

Создание снимков экрана и их редактирование

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (103)
Picasa
Picasa

Версия 3.9.138.202

Программа для просмотра и редактирования фотографий

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (8)
QIP Shot
QIP Shot

Версия 3.4.0

Снять скриншот и видео с экрана монитора

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (5)
Movavi Screen Capture
Movavi Screen Capture

Версия 6.1.1

Запись видео с экрана

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (3)