В данном списке представлены программы для замены Lightshot. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Lightshot, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Lightshot.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Lightshot, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Lightshot. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Lightshot, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 16 программ
Версия 2.7.4.1859
Программа для создания скриншотов
Версия 3.12.226.0
Утилита для рисования на экране
Версия 1.3.323
Программа для создания скриншотов
Версия 7.6.1
Бесплатный графический редактор для Windows с мощными функциями создания скриншотов
Версия 11.3
Программа для создания и редактирования скриншотов
Версия 5.3.0
Программа для создания скриншотов и записи видео с экрана
Версия 2022.2511.47.0
Штатная программа Windows для создания скриншотов и редактирования изображений
Версия 3.11.4.30
Программа для создания скриншотов с возможностью их редактирования
Версия 2.8.16
Программа для записи видео и аудио, создания скриншотов
Версия 2023.1.0
Программа для создания скриншотов и записи видео с экрана
Версия 12.0.6
Программа для записи видео и создания скриншотов экрана компьютера
Версия 5.3.1
Создание и обработка скриншотов
Версия 3.0.14
Создание снимков экрана и их редактирование
Версия 3.9.138.202
Программа для просмотра и редактирования фотографий
Версия 3.4.0
Снять скриншот и видео с экрана монитора
Версия 6.1.1
Запись видео с экрана