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LaserGRBL

LaserGRBL

Программа для управления лазерными граверами и резаками

2,2 (38)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 7.14.1
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История изменений

Версия 7.14.1

  • Исправлены некоторые ошибки и улучшена диагностика багов.
  • Добавлена поддержка пользовательского меню для Longer Nano и Longer NanoDuo.

Оценки программы

2,2

38 оценок Оценок пока нет

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