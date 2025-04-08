LaserGRBL — программа для управления лазерными граверами (гравировальными станками) и резаками (режущими станками), программируемыми посредством G-кода (подобные станки управляются при помощи GRBL-контроллеров).

Это полностью бесплатное приложение для компьютеров под управлением Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс программы имеет перевод на русский язык (неполный перевод).

Зачем нужна программа LaserGRBL

LaserGRBL — популярное программное обеспечение для управления лазерными граверами и станками с ЧПУ. Оно поддерживает протокол G-кода (код, на котором пишутся программы под GRBL-контроллеры) и позволяет выполнять гравировку, резку и маркировку различных материалов. Программа проста в использовании, но при этом обладает широкими возможностями настройки, что делает её отличным выбором как для новичков, так и для профессионалов.

При помощи приложения LaserGRBL пользователь сможет без каких-либо сложностей отправлять изображения на лазерный станок с GRBL-контроллером и выполнять любые графически сложные гравировки в несколько кликов мышью.

Функции и возможности программы LaserGRBL

Программа LaserGRBL обладает следующими основными возможностями:

Поддержка GRBL-контроллеров. Программа совместима с большинством бюджетных лазерных станков на базе контроллеров, работающих с прошивкой GRBL (например, Arduino + CNC Shield).

Автоматическое преобразование изображений в G-код (это одна из ключевых функций программы, которая обеспечивает простоту гравировки и резки любых графически сложных форм).

Импорт векторной и растровой графики. LaserGRBL поддерживает форматы SVG, DXF, BMP, JPG, PNG и ряд других графических форматов.

Гибкие настройки гравировки и резки, в т.ч. регулировка мощности, скорости и количества проходов.

Работа в режиме «переменной мощности» обеспечивает возможностью выполнения градиентной гравировки.

Предварительный просмотр и симуляция.

Визуализация процесса перед началом работы.

Проверка траектории движения лазера.

Возможность ручного управления станком (перемещение лазера вручную – Jog-режим, настройка нулевой точки «Homing»).

Возможность работы с несколькими слоями.

Автоматическое отключение лазера при остановке.

Разработчик LaserGRBL утверждает о 100% совместимости своей программы с лазерными граверами и резаками от таких брендов как: Longer, Atomstack, AlgoLaser, Ikier, Aufero, Sculpfun, NEJE, Comgrow, FoxAlien, Ortur, TwoTrees, YoraHome, xTool, Tyvok и ACMER. Однако программ может использоваться для управления вообще любыми станками с контроллерами GRBL (перечисленные бренды были протестированы разработчиком приложения).

Как пользоваться программой LaserGRBL

Программа LaserGRBL несложна в управлении. Для запуска процесса гравировки/резки нужно проделать следующие шаги:

Настройка подключения:

В меню GRBL выберите «Подключиться»;

В появившемся окне выберите COM-порт (например, COM3);

Установите скорость передачи — обычно 115200 (зависит от прошивки GRBL).

Кликните по кнопке «Подключиться».

Подготовка изображения

Откройте меню «Файл»;

Кликните в геи «Открыть файл»;

Выберите любое изображение на компьютере поддерживаемого программой формата.

Настройка параметров гравировки

Выберите один из трех режимов: «Гравировка», «Резка» или «Гравировка + Резка» (комбинированный режим);

Настройте мощность (начните с 20–30% для теста), скорость (обычно 100–500 мм/мин для гравировки, 10–100 мм/мин для резки), и количество проходов (для резки толстых материалов);

При необходимости активируйте опцию «Растеризация» (улучшает качество гравировки фото) и/или «Инвертирование» (полезно для некоторых материалов).

Позиционирование и калибровка

Кликните «Ручное управление» или нажмите клавиши «Ctrl + M»;

Используйте стрелки для перемещения лазера;

Можно настроить шаг перемещения (1 мм, 0.1 мм и т. д.);

Нажмите «Homing» (если станок поддерживает эту функцию) либо переместите его в начальную точку при помощи стрелок, затем нажмите «Set Origin».

Запуск гравировки

Нажмите «Play» или выполните комбинацию клавиш «Ctrl + R»;

Программа начнёт отправлять сгенерированный G-код на станок;

Обязательно следите за процессом, если возникли какие-либо проблемы нажмите «Пауза» или «Стоп» для остановки работы станка.