Кристалл — специальная программа для расчета и проверки элементов металлических конструкций в соответствии с правилами и нормами строительства (СНиПами). Кристалл является узкоспециальным софтом и находит применение исключительно в архитектурно-строительной сфере.

Анализ металлоконструкций в программе ведется по специальным режимам:

Справочные режимы позволяют правильно подойти к выбору марок стали, болтовых соединений, сварочных материалов, условий работы и т.д.

Режимы расчета геометрии и нагрузок на конструктивные элементы: определение расчетных длин, геометрических параметров и действующих сил на элементы конструкций.

Проверка металлических конструкций на прочность, стойкость к нагрузкам, гибкость и т.д.

Программа Кристалл совместима с современными версия Windows (64 и 32 бит) и полностью представлена на русском языке.