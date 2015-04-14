Конструктор сечений – программа для создания и обработки стандартных профильных сечений. Типы поддерживаемых профилей: металлические пластины, швеллер, двутавр, трубы и уголки.
Функционал программы Конструктор сечений:
- На основании типа сечения определяются геометрические характеристики, моменты инерции и сопротивления. Расчет моментов проводится относительно осей и при свободном кручении элемента.
- Вычисление напряжений в двух плоскостях.
- Графическое представление в виде эпюры.
- Сборка сечений посредством присоединения узлов.
- Автоматическое создание отчетного документа типа RTF – Word.
- Выгрузка данных в Structure CAD или Кристалл 2.1+.
В освоении Конструктора сечений поможет профессионально составленная справочная система. Практическое применение программы: строительно-проектная отрасль и технические ВУЗы.