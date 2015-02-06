SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги КОМПАС-3D

В данном списке представлены программы для замены КОМПАС-3D. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на КОМПАС-3D, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 9 программ

LibreCAD
LibreCAD

Версия 2.2.1.5

Создание схем зданий

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (5)
SketchUp Make
SketchUp Make

Версия 23.1.340

Программа для 3D-моделирования

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (38)
САПФИР-3D
САПФИР-3D

Версия 2022

Программа для проектирования разных объектов

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (14)
FreeCAD
FreeCAD

Версия 0.17

Программа (САПР) для трехмерного параметрического моделирования

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (4)
SolidWorks Premium
SolidWorks Premium

Версия 1

Комплексное решение для 3D дизайна.

Оценок пока нет
AutoCAD 2014
AutoCAD 2014

Версия 1.0

AutoCAD 2014 – это больше, чем проектирование

Рейтинг 2,1 из 5 2,1 (16)
Structure CAD (SCAD)

Версия 11.5.3.1

Синтез расчетной схемы и анализа результатов.

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
SolidWorks Standard

Версия 1

Гибридное параметрическое моделирование.

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (2)
SolidWorks Professional

Версия 1

SolidWorks Professional

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)