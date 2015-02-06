В данном списке представлены программы для замены КОМПАС-3D. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на КОМПАС-3D, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены КОМПАС-3D.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на КОМПАС-3D, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены КОМПАС-3D. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на КОМПАС-3D, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 9 программ
Версия 2.2.1.5
Создание схем зданий
Версия 23.1.340
Программа для 3D-моделирования
Версия 2022
Программа для проектирования разных объектов
Версия 0.17
Программа (САПР) для трехмерного параметрического моделирования
Версия 1
Комплексное решение для 3D дизайна.
Версия 1.0
AutoCAD 2014 – это больше, чем проектирование
Версия 11.5.3.1
Синтез расчетной схемы и анализа результатов.
Версия 1
Гибридное параметрическое моделирование.
Версия 1
SolidWorks Professional