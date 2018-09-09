SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги KitchenDraw

В данном списке представлены программы для замены KitchenDraw. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на KitchenDraw, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

Sweet Home 3D
Sweet Home 3D

Версия 7.5

Программа для 3D-моделирования помещений

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (14)
SketchUp Make
SketchUp Make

Версия 23.1.340

Программа для 3D-моделирования

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (38)
Астрон Дизайн 3D
Астрон Дизайн 3D

Версия 3.0.0.26

Программа для моделирования интерфейсов помещений

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (26)