KitchenDraw — программа для 3D-проектирования интерьеров помещений различного назначения, включая кухни, спальни, гостиные, ванные комнаты, офисные и торговые помещения. Приложение предназначено для установки на компьютеры под управления ОС Windows Vista, 7, 8/8.1 и 10 (32-бит и 64-бит). Предусмотрена поддержка русского языка, но перевод не полный.

Возможности KitchenDraw

Программа KitchenDraw обеспечивает пользователя всеми необходимыми функциями для проектирования интерьеров помещений с нуля и заполнения их различными видами бытовой/офисной, торговым оборудованием и разнообразными элементами декора.

Создание помещений. В KitchenDraw имеется возможность создания помещений любых геометрических форм — обычные прямоугольные либо комнаты с выступами в стенах, скошенными и округленными углами. Это позволяет пользователю создавать и впоследствии виртуально обставлять мебелью и декорировать помещения самых различных форм и назначений, в чем и заключается универсальность приложения.

Обширная база предметов интерьера. Пользователи KitchenDraw смогут задействовать в своих проектах широкий спектр корпусной мебели, бытовой техники, инженерных конструкций, сантехнического оборудования и прочих разновидностей предметов интерьера. И все 3D-объекты — это реально существующая продукция от различных производителей (в информации к каждой из них можно даже найти артикулы).

Любыми доступными в программы объектами пользователь может управлять:

Открывать/закрывать подвижные элементы мебели.

Устанавливать понравившийся цвет из доступной у конкретного объекта цветовой гаммы.

Изменять габаритные размеры и выполнять другие действия.

Одна из особенностей программы KitchenDraw заключается в том, что пользователь может дополнять базу 3D-моделями путем импорта SketchUp (SKP) и других поддерживаемых типов файлов, доступных для скачивания из самой программы либо с официального сайта разработчиков.

Подготовка чертежей и фотореалистичных изображений. Приложение KitchenDraw позволяет переводить 3D-сцену в различные режимы отображения, включая:

Вид сверху. В данном режиме программа отображает двухмерный чертеж помещения со всеми присутствующими в ней объектами. Цифровые чертежи полностью отвечают соответствующим стандартам, потому их можно использовать при подготовке документаций.

Сетчатая перспектива. Один из режимов трехмерного просмотра сцены. В данном режиме объекты прозрачные, можно видеть грани всех составляющих элементов.

Черно-белая перспектива. Бесцветный режим трехмерного отображения объектов.

Реалистичная перспектива. Трехмерный цветной режим отображения.

Быстрая фотореалистичная перспектива. 3D-режим просмотра объектов с учетом освещения (предусмотрен отброс тени от каждого элемента объекта).

Окончательная фотореалистичная перспектива. Еще один 3D-режим просмотра, в котором также учитывается освещение, но с более качественным изображением.

В последних двух режимах пользователю доступно несколько опций по настройке освещения сцены. Здесь можно установить тип освещения — естественное или искусственное, в режиме реального времени менять его интенсивность (яркость), настраивать позицию солнца по широте и долготе и/или времени суток, устанавливать любой цвет свечения ламп (для искусственного освещения) и т.д.

При необходимости пользователь может открыть второе окно (можно вывести на второй монитор) для отображения той же сцены, но в другой перспективе. Это позволяет, к примеру, вносить изменения в режиме чертежа и параллельно наблюдать за результатом работы в трехмерной перспективе.

Множество полезных инструментов и функций. Разработчики KitchenDraw предусмотрели большое количество инструментов и функций для обеспечения большего удобства работы с программой:

Инструменты для быстрого управления сценой и объектами — разворот, инвертирование, замена элементов объекта (если доступны варианты), измерения расстояния и другие.

Внесение спецсимволов и обозначений в чертеж (т.е. в режиме просмотра «Сверху»).

Редактирование различных текстовых свойств объекта — комментарии, стоимость, особые условия продажи и т.д.

Расчет стоимости всей использованной в проекте мебели, техники, инженерных конструкций и т.д.

Возможность создания исполнимых скриптов с использованием JavaScript и VBScript для расширения функционала программы и/или автоматизации различных действий.

Возможность генерации PRJ-файлов на основе любого (или всех) 3D-объекта для станков с ЧПУ. Т.е. программу KitchenDraw можно использовать и в процессе производства мебели и разнообразной продукции из древесины/металла.

Все вышесказанное — далеко не полный список возможностей программы KitchenDraw.

Полная версия KitchenDraw(лицензия)

KitchenDraw является платным программным обеспечением. Пробную версию приложения можно использовать в течение 20 часов (время отсчитывает только при открытом окне программы) с некоторыми функциональными ограничениями. Подписку на дополнительные часы использования можно оформить на официальном сайте разработчика ПО.