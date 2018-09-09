SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
KitchenDraw

KitchenDraw

Программа для 3D-проектирования кухонных и других типов помещений

3,3 (11)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 6.5
Скачать 26 MB
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История изменений

Версия 6.5

Оценки программы

3,3

11 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о KitchenDraw

1 отзыв

Юлия

Доброго дня. Мы приобрели в другой компании программу Китчен, поставили безлимит. Сейчас возникли проблемы с программой, выдает ошиибку. Компания где мы приобретали не отвечает, видимо закрылась. Вы могли бы нам помочь с программой?