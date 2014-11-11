SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги K3-Мебель

В данном списке представлены программы для замены K3-Мебель. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на K3-Мебель, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

SketchUp Make
SketchUp Make

Версия 23.1.340

Программа для 3D-моделирования

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (38)
Planoplan
Planoplan

Версия 2.8.6

Программа для разработки дизайна интерьеров

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (13)
bCAD Мебель
bCAD Мебель

Версия 4.1.1428

САПР для моделирования мебельной продукции

Рейтинг 1,9 из 5 1,9 (7)
Астра Конструктор Мебели

Версия 2.4

Программа для проектирования мебели

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (7)
AutoCAD 2014
AutoCAD 2014

Версия 1.0

AutoCAD 2014 – это больше, чем проектирование

Рейтинг 2,1 из 5 2,1 (16)
SolidWorks Standard

Версия 1

Гибридное параметрическое моделирование.

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (2)
DS 3D Конструктор корпусной мебели
DS 3D Конструктор корпусной мебели

Версия 2.0

Программа для проектирования мебели

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (7)