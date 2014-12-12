К3-Коттедж – программа для платформы Windows архитектурного направления. С помощью данной утилиты пользователи могут вполне профессионально разрабатывать дома из таких материалов, как деревянный брус.

С таким софтом процесс проектирования жилых помещений становится еще доступнее. Установки сетевого соединения позволят работать над проектом нескольким пользователям одновременно. Это может повысить эффективность деятельности любой фирмы и помочь быстрее разобраться с технической документацией.

Возможности К3-Коттедж:

снижение издержек на работу с технической и проектно-технической документацией;

повышение квалификации персонала;

ускорение процесса разработки моделей новых домов;

Программа платная, за лицензионную версию придется заплатить 33 000 рублей.