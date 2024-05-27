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JPEGView

JPEGView

Универсальный просмотрщик изображений для Windows

2,6 (5)
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Актуальная версия 1.3.46.0
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Скриншоты

История изменений

Версия 1.3.46.0

  • Добавлена поддержка современных RAW-форматов через LibRaw, включая CR3.
  • Добавлена базовая поддержка PSD.
  • Обновлёно чтение EXIF для JXL, HEIF, AVIF, WebP и PNG.
  • Улучшена скорость декодирования.
  • Включено исправление CVE в libwebp.

Оценки программы

2,6

5 оценок Оценок пока нет

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