JPEGView — программа для просмотра изображений всех популярных форматов, в т.ч. RAW (несжатые изображения, сохраняющихся в памяти цифровых фотоаппаратов). Это полностью бесплатное приложение для операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс программы имеет перевод на русский язык.
Зачем нужна программа JPEGView?
Основная функция программы JPEGView — открытие изображений поддерживаемых форматов, в т.ч. многостраничных TIFF, анимированных GIF и новейших HEIC. Кроме того, приложение также может быть использовано для конвертации изображений (сохранения в отличном от оригинала формате) и показа слайдшоу из файлов в указанной папке. Есть у JPEGView и ряд других функций.
Функции программы JPEGView
Отметим следующие особенности и функциональные возможности программы JPEGView:
- Минималистичный интерфейс, представляющий собой пустое черное окно с компактной панелью управления. Не отображенные на панели функции программы можно найти в контекстном меню, вызываемом правым кликом по окну программы.
- Открытие изображений путем их перетаскивания в окно либо использования стандартного диалогового окна открытия файлов. Кроме того, JPEGView поддерживает чтение изображений из буфера обмена.
- Поддержка более 30 форматов изображений, включая набирающий все большую популярность HEIC (формат от Apple, призванный заменить JPG/JPEG).
- Поддержка несжатых RAW-изображений с цифровых фотокамер с возможностью просмотра встроенных в них JPG-изображений.
- Поддержка профилей ICC, встроенных в изображения WebP, JPEG XL, HEIF/HEIC и AVIF.
- Конвертация изображений всех поддерживаемых форматов, а также добавленных в программу из буфера обмена в форматы JPG/JPEG, BMP, PNG, TIFF, WEBP и QOI.
- Возможность зеркалирования, разворота на угол и корректировки перспективы изображений, а также изменения их размера.
- Автоматические функции настройки контрастности, яркости, насыщенности, баланса белого и контурной резкости, а также коррекции цвета, перспективных искажений и света/теней.
- Активируемый режим улучшения изображений с пейзажами
- Обрезка изображений по выделенной пользователем области, а также копирование в буфер выделенного фрагмента.
- Функция пакетного переименования файлов с использованием подстановочных символов.
- Отображение сведений об изображениях (EXIF) в основном окне при активации соответствующей опции, а также функция установки даты изменения файла (либо по текущей дате, либо по дате, хранящейся в EXIF).
- Быстрая установка открытого изображения в качестве заставки для рабочего стола.
- Отправка изображений в печать и другие функции.
Программу JPEGView легко сделать стандартным средства просмотра изображений в Windows, для чего нужно лишь активировать соответствующую опцию в контекстном меню (пункт Настройки).