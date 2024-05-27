JPEGView — программа для просмотра изображений всех популярных форматов, в т.ч. RAW (несжатые изображения, сохраняющихся в памяти цифровых фотоаппаратов). Это полностью бесплатное приложение для операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс программы имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа JPEGView?

Основная функция программы JPEGView — открытие изображений поддерживаемых форматов, в т.ч. многостраничных TIFF, анимированных GIF и новейших HEIC. Кроме того, приложение также может быть использовано для конвертации изображений (сохранения в отличном от оригинала формате) и показа слайдшоу из файлов в указанной папке. Есть у JPEGView и ряд других функций.

Функции программы JPEGView

Отметим следующие особенности и функциональные возможности программы JPEGView:

Минималистичный интерфейс, представляющий собой пустое черное окно с компактной панелью управления. Не отображенные на панели функции программы можно найти в контекстном меню, вызываемом правым кликом по окну программы.

Открытие изображений путем их перетаскивания в окно либо использования стандартного диалогового окна открытия файлов. Кроме того, JPEGView поддерживает чтение изображений из буфера обмена.

Поддержка более 30 форматов изображений, включая набирающий все большую популярность HEIC (формат от Apple, призванный заменить JPG/JPEG).

Поддержка несжатых RAW-изображений с цифровых фотокамер с возможностью просмотра встроенных в них JPG-изображений.

Поддержка профилей ICC, встроенных в изображения WebP, JPEG XL, HEIF/HEIC и AVIF.

Конвертация изображений всех поддерживаемых форматов, а также добавленных в программу из буфера обмена в форматы JPG/JPEG, BMP, PNG, TIFF, WEBP и QOI.

Возможность зеркалирования, разворота на угол и корректировки перспективы изображений, а также изменения их размера.

Автоматические функции настройки контрастности, яркости, насыщенности, баланса белого и контурной резкости, а также коррекции цвета, перспективных искажений и света/теней.

Активируемый режим улучшения изображений с пейзажами

Обрезка изображений по выделенной пользователем области, а также копирование в буфер выделенного фрагмента.

Функция пакетного переименования файлов с использованием подстановочных символов.

Отображение сведений об изображениях (EXIF) в основном окне при активации соответствующей опции, а также функция установки даты изменения файла (либо по текущей дате, либо по дате, хранящейся в EXIF).

Быстрая установка открытого изображения в качестве заставки для рабочего стола.

Отправка изображений в печать и другие функции.

Программу JPEGView легко сделать стандартным средства просмотра изображений в Windows, для чего нужно лишь активировать соответствующую опцию в контекстном меню (пункт Настройки).