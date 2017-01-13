SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Joxi

В данном списке представлены программы для замены Joxi. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Joxi, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 17 программ

ScreenShooter
ScreenShooter

Версия 2.7.4.1859

Программа для создания скриншотов

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (28)
Epic Pen
Epic Pen

Версия 3.12.226.0

Утилита для рисования на экране

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Greenshot
Greenshot

Версия 1.3.323

Программа для создания скриншотов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
PicPick
PicPick

Версия 7.6.1

Бесплатный графический редактор для Windows с мощными функциями создания скриншотов

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (8)
Monosnap
Monosnap

Версия 5.3.0

Программа для создания скриншотов и записи видео с экрана

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (5)
Snipping Tools
Snipping Tools

Версия 2022.2511.47.0

Штатная программа Windows для создания скриншотов и редактирования изображений

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (15)
Скриншотер
Скриншотер

Версия 3.11.4.30

Программа для создания скриншотов с возможностью их редактирования

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (13)
Aiseesoft Screen Recorder
Aiseesoft Screen Recorder

Версия 2.8.16

Программа для записи видео и аудио, создания скриншотов

Оценок пока нет
Screenpresso
Screenpresso

Версия 2.1.3

Программа для записи видео с экрана компьютера

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Lightshot
Lightshot

Версия 5.5.0.7

Создание скриншотов на компьютере

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (13)
iTop Screen Recorder
iTop Screen Recorder

Версия 2.0.0.453

Программа для записи видео с экрана компьютера

Оценок пока нет
UVScreenCamera
UVScreenCamera

Версия 7.2.0.503

Программа для записи видео и создания скриншотов с экрана компьютера

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Gadwin PrintScreen
Gadwin PrintScreen

Версия 5.3.1

Создание и обработка скриншотов

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (2)
Picasa
Picasa

Версия 3.9.138.202

Программа для просмотра и редактирования фотографий

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (8)
QIP Shot
QIP Shot

Версия 3.4.0

Снять скриншот и видео с экрана монитора

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (5)
Movavi Screen Capture
Movavi Screen Capture

Версия 6.1.1

Запись видео с экрана

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (3)
Fraps
Fraps

Версия 3.5.99

Программа для захвата видео и подсчета FPS

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (9)