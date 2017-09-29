SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Jalbum

В данном списке представлены программы для замены Jalbum. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Jalbum, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

Picasa
Picasa

Версия 3.9.138.202

Программа для просмотра и редактирования фотографий

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (8)
Movavi Slideshow Maker
Movavi Slideshow Maker

Версия 3.0

Программа для создания слайд-шоу и презентаций

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)