jAlbum — программа для создания веб-альбомов (веб-галерей) из имеющихся в распоряжении пользователя изображений и/или видео. На деле, приложение генерирует HTML-файл, готовый к загрузке на свой личный сайт или на сервер jAlbum, откуда веб-альбомом можно будет управлять онлайн. Это условно-бесплатная программа с функциональными ограничениями у бесплатной версии. Программа подходит для компьютеров под управлением Windows 7/8/8.1/10/11 (32-бит и 64-бит). Интерфейс имеет частичный перевод на русский язык (по всей видимости, машинный).

Зачем нужна программа jAlbum?

Основное и единственное предназначение программы jAlbum — создание веб-фотоальбомов, онлайн-галерей и веб-слайдшоу, что реализуется буквально в несколько кликов мышью. Добавив в проект изображения и/или видео, останется воспользоваться функцией генерации веб-альбома, которая в итоге создаст HTML-файл и автоматически выгрузит его на удаленный сервер jAlbum либо собственный сайт пользователя, для чего возможно использование сетевого протокола FTP, FTPES, FTPS или SFTP.

Пользователю предоставляется возможность выбора одного из множества готовых шаблонов (здесь они именуется оболочками), каждый из которых имеет по несколько стилей (или тем) оформления. Помимо красивого внешнего вида, оболочки могут иметь различные встроенные модули: слайд-шоу, видео и/или аудиопроигрыватели, карта, поисковая строка, динамические Javascript-функции, jAlbum-виджеты и другие объекты.

Несмотря на простоту использования программы, создаваемые в jAlbum веб-альбомы имеют профессиональный внешний вид, что позволяет задействовать их и в коммерческих целях для продвижения собственных товаров и услуг. Однако в этом случае без покупки лицензионной версии jAlbum никак не обойтись.

Функции программы jAlbum

Программа jAlbum предоставляет пользователям довольно обширное количество функций и возможностей:

Поддержка различных форматов изображений и видео, автоматически конвертируемых программой под современные веб-стандарты. Формат и качество исходных файлов можно задать в настройках создаваемого альбома.

Полный доступ к метатегам изображений и видео. Можно как редактировать имеющиеся теги, так и добавлять собственные.

Встроенный редактор изображений позволяет накладывать на фотографии различные визуальные эффекты, текст и графические объекты (стрелки, фигуры, логотипы и т.п.), разворачивать из, отображать зеркально и т.д.

Благодаря встроенному файловому менеджеру исходные файлы можно по-разному сортировать, фильтровать, группировать и организовывать (как по системе оценок, так и по метаданным или пользовательским фильтрам). Если в метатегах изображения присутствуют координаты места съемки, то программа автоматически отобразит карту с указанием города.

Полный контроль визуального оформления веб-альбома. Количество настроек зависит от выбранного шаблона (оболочки). Если, к примеру, пользователя не устраивает стиль/цвет шрифта или размеры функциональных блоков, то все это можно изменить в настройках оболочки.

Возможность расширения библиотеки с оболочками. Прямо из программы (в меню выбора шаблонов) можно перейти на страницу сайта jAlbum, где представлено большое количество дополнительных оболочек. Многие из них платные, но и бесплатных достаточно.

Возможность создания собственных оболочек для веб-альбомов, которыми впоследствии можно будет делиться с другими пользователями. Возможностей jAlbum достаточно для создания не только статичных, но и динамических шаблонов с использованием скриптов Javascript.

Возможность создания локального веб-сервера, что позволит открывать веб-альбом в браузере на любом локальном компьютере или мобильном устройстве. При необходимости локальный веб-сервер можно сделать «видимым» и для любых устройств в глобальной сети, но это требует использования специализированного ПО.

Все это — далеко не полный список функциональных возможностей jAlbum.