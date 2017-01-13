В данном списке представлены программы для замены iTop Screen Recorder. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на iTop Screen Recorder, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены iTop Screen Recorder.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на iTop Screen Recorder, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены iTop Screen Recorder. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на iTop Screen Recorder, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 16 программ
Версия 2.7.4.1859
Программа для создания скриншотов
Версия 4.48.1
Программа для записи видео с экрана
Версия 3.11.4.30
Программа для создания скриншотов с возможностью их редактирования
Версия 2.8.16
Программа для записи видео и аудио, создания скриншотов
Версия 6.15
Запись видео с монитора компьютера
Версия 7.2.0.503
Программа для записи видео и создания скриншотов с экрана компьютера
Версия 1.2.0.261
Программа для записи видео с экрана компьютера
Версия 1.0.0.106
Программа для записи видео с экрана
Версия 5.99
Программа для записи видео с экрана компьютера и игр
Версия 5.16
Программа для редактирования и записи видео с монитора
Версия 10.0.1
Программа для записи видео с экрана
Версия 3.0.48.703
Программа для создания скриншотов и видеозаписей с монитора
Версия 366.0.0.0
Запись видео с монитора
Версия 3.0.14
Создание снимков экрана и их редактирование
Версия 9.0.3.1627
Записи видео с экрана и редактирование видео
Версия 3.5.99
Программа для захвата видео и подсчета FPS