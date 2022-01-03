iTop Screen Recorder — программа для записи видео с экрана и веб-камеры, записи звука с микрофона и компьютера (системные звуки), создания скриншотов с возможностью редактирования отснятого видеоматериала.

Это условно-бесплатное приложение, не имеющее ограничений по времени записи, но накладывающее на записанное видео водяной знак. Также бесплатная версия имеет некоторые функциональные ограничения. Программа работает в операционных системах Windows 7, 8/8.1, 10 и 11(только 64 бит). Интерфейс ITop Screen Recorder выполнен на русском языке.

Зачем нужна программа ITop Screen Recorder?

Программа ITop Screen Recorder имеет 3 основные функции, каждая из которых может быть настроена в зависимости от целей пользователя:

Запись видео с монитора компьютера

Это основная функция программы ITop Screen Recorder, предназначенная для записи в видеофайл отображающуюся на экране картинку. В приложении предусмотрено несколько режимов видеосъемки:

Полноэкранный режим. Запись в видеофайл всей картинки с монитора целиком.

Режим записи выделенного региона. Пользователь сам определяет область на экране монитора, с которой будет осуществляться запись.

Режим записи выбранного окна. В данном режиме программа осуществляет запись в видеофайл указанного пользователем окна или отдельного компонента окна.

Режим записи региона экрана с фиксированным соотношением сторон. Тут два варианта — либо 4:3, либо 16:9.

Специальный режим записи, воспроизводимых видеозаписей или транслируемых в реальном времени видео через онлайн-платформы YouTube, Zoom, Twitch, Spotify и ESPN.

Особенности и вспомогательные функции видеозаписи:

Возможность установки разрешения видео вплоть до 4К (4096х2160).

Экспорт видео в форматы MP4, AVI, FLV, MKV, MOV, TS или GIF.

Возможность настройки частоты кадров (вплоть до 60 к/с) и битрейта (до 20000 Кб/с).

В снимаемое с экрана видео можно дополнительно вставить картинку с веб-камеры. Окно веб-камеры может быть размещено в любой точке снимаемой области, также его можно масштабировать.

Предусмотрена возможность записи со звуком и без, причем источником аудиосигнала может являться как система (системные звуки), так и микрофон.

Включение/выключение записи курсора мыши с анимацией кликов.

Также отметим возможность наложения водяного знака на видео в виде форматированного текста (можно выбрать шрифт и цвет, настроить прозрачность и т.д.).

Захват аудио

В ITop Screen Recorder предусмотрен специальный режим звукозаписи. Программа может записывать как звуки с микрофона, так и системный звук (все, что слышится из динамиков). При необходимости запись может вестись одновременно с обоих источников. Программа способа сохранять аудио в формате MP3, AAC, AC3, FLAC и WMAV2. Есть возможность настройки качества аудио путем регулировки битрейта (до 320 Кб/с) и частоты дискретизации (до 48000 Гц).

Запись игр

Специальный режим видеосъемки, позволяющий получать изображение напрямую с видеокарты и сохранять его в файл формата Ultra HD. Все настройки видео, включая качество, заданные для полноэкранного режима съемки, действительны и в режиме записи игр. Единственное исключение — возможность вывода на игровой экран оверлея для управления процессом видеозаписи.

Создание скриншотов

Предусмотренная в программе ITop Screen Recorder функция создания скриншотов работает только в режиме видеозаписи и запускается путем использования заданных пользователем горячих клавиш. Создаваемые скриншоты автоматически сохраняются в файл формата JPG, PNG или BPM.

Дополнительные функции ITop Screen Recorder

Из дополнительного функционала ITop Screen Recorder отметим:

Встроенный видеоредактор позволяет обрезать видео с начала и/или конца (т.е. обрезать его где-то в центре и объединить фрагменты справа/слева не получится).

Создание расписания для автоматического запуска видеосъемки в указанное время нужно продолжительности.

Возможность конвертации отснятых видеороликов в GIF-анимацию с настраиваемым разрешением.

Добавление эффектов выделения и/или кликов мышью.

Автоматическое скрытие ярлыков на рабочем столе и/или Панели задач.

Возможность сохранения аудио в отдельный файл в режиме видеозаписи.

Поддержка аппаратного ускорения за счет ресурсов видеокарты.

Управление программой посредством глобальных горячих клавиш и другое.

Ограничения бесплатной версии ITop Screen Recorder

Бесплатная версия приложения ITop Screen Recorder не имеет ограничения по длительности видеозаписи, но на снимаемое видео и создаваемые скриншоты накладывается водяной знак. Для наложения собственных водяных знаков также требуется оформить подписку. Недоступна функция создания расписания, а также недоступны некоторые ненастраиваемые функций, отвечающие за производительность и качество видеосъемки.