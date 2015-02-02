SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги IrfanView

В данном списке представлены программы для замены IrfanView. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на IrfanView, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 14 программ

FastStone Image Viewer
FastStone Image Viewer

Версия 8.5

Просмотр и редактирования фотографий

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (19)
Tonfotos
Tonfotos

Версия 1.16.5

Программа для просмотра и группировки фотографий с функцией распознавания лиц

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (11)
FastRawViewer
FastRawViewer

Версия 2.0.11.2088

Программа для просмотра HEIC-изображений и других форматов

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
JPEGView
JPEGView

Версия 1.3.46.0

Универсальный просмотрщик изображений для Windows

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (5)
digiKam
digiKam

Версия 7.10.0

Программа для организации, каталогизации и редактирования изображений с функцией распознавания лиц

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Zoner Photo Studio
Zoner Photo Studio

Версия 19.2203.2.381

Программа для организации и пакетного редактирования изображений

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Apowersoft Photo Viewer
Apowersoft Photo Viewer

Версия 1.1.9

Программа для просмотра HEIC-изображений и других фоорматов

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (18)
FreeVimager
FreeVimager

Версия 9.9.1

Программа для просмотра и несложного редактирования изображений

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
ACDSee Photo Manager
ACDSee Photo Manager

Версия 21.2.818

Программа для просмотра, организации и редактирования изображений и фото

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (4)
Picasa
Picasa

Версия 3.9.138.202

Программа для просмотра и редактирования фотографий

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (8)
Photoscape
Photoscape

Версия 3.7

Программа для просмотра и редактирования изображений

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (6)
FastPictureViewer
FastPictureViewer

Версия 1.9.344.0

Просмотр фотографий и картинок

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
ACDSee Pro

Версия 8.0.263

Редактирование и просмотр цифровых фото.

Оценок пока нет
ACDSee
ACDSee

Версия 18.0.226

Систематизация Ваших фотографий.

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (5)