SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
iFun Screen Recorder

iFun Screen Recorder

Программа для записи видео с экрана компьютера

2,1 (14)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 1.2.0.261
Скачать 30 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 1.2.0.261

Оценки программы

2,1

14 оценок Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о iFun Screen Recorder