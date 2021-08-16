iFun Screen Recorder (теперь iTop Screen Recorder) — программа для записи видео (захвата) экрана компьютера с минималистичным интерфейсом и полезными дополнительными функциями. Это условно-бесплатное приложение, не имеющее ограничений по времени записи, но накладывающее на записанное видео водяной знак. Программа поддерживается операционными системами Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа iFun Screen Recorder?

Основная функция программы iFun Screen Recorder — захват видео с экрана компьютера. Приложение умеет осуществлять видеозапись в одном из следующих режимов:

Полноэкранный режим (запись экрана целиком).

Режим захвата любого видимого окна и/или отдельных внутренних блоков.

Режим захвата выбранной прямоугольной области экрана.

Режим захвата фиксированной области экрана (то же, что и в предыдущем случае, но с заранее заданными размерами областей съемки: 960х720 и 1280х720).

Программа iFun Screen Recorder также обладает рядом особенностей, делающих ее использование удобным и практичным:

Быстрая обрезка любого из ранее отснятых видеоматериалов при помощи встроенного видеоредактора (на момент написания обзора видеоредактор имел только одну функцию).

Возможность создания расписания для автоматического старта съемки видео любой продолжительности (хоть несколько дней) с заранее выбранным и настроенным режимом захвата.

Запись видео в нескольких популярных форматах: MP4, AVI, FLV, MKV, MOV или TS. Также доступен вариант записи видео в виде анимированных GIF-изображений.

Возможность настройки качества снимаемого видео. Независимо от фактического размера области захвата, пользователь может установить разрешение видео на выходе от 720х480 (SD) до 4096х2160 (4K) и частоту кадров в пределах от 12 к/с до 60 к/с. По умолчанию программа устанавливает разрешение, равное фактическому размеру области захвата, а частоту кадров — стандартную для выбранного формата сохранения видео (около 30 к/с).

Возможность постановки на паузу видеосъемки с последующим продолжением в любой момент.

Поддержка аппаратного кодирования видео с использованием ресурсов видеокарты, что обеспечивает высокую производительность работы программы.

Возможность записи голоса с микрофона и/или записи системного звука (все, что слышно через динамики/наушники). При необходимости запись звука можно отключить.

Возможность выбора формата для записываемой аудиодорожки (MP3, AAC, AC3, FLAC и WMAV2) и ручной установки битрейта аудио в пределах от 32 Kbps до 320 Kbps.

Включение/выключение функции захвата перемещения курсора мыши и анимации кликов.

Создание скриншотов во время видеосъемки (т.е. той же области экрана, что выбрана для захвата видео).

Быстрый доступ (открытие в медиапроигрывателе и отправка на обработку в видеоредактор для обрезки) из программы к любым ранее отснятым видео и созданным скриншотам.

Управление процессом видеозаписи и созданием скриншотов при помощи горячих клавиш, задаваемых пользователем.

Таким образом, iFun Screen Recorder — удобный и эффективный инструмент для захвата видео с экрана, который подойдет не только для любительского, но и профессионального использования пользователями, повседневно сталкивающимися с необходимостью создания обучающих видеороликов, видеоинструкций, записи онлайн-трансляций из браузеров и т.д.