iFun Screen Recorder (теперь iTop Screen Recorder) — программа для записи видео (захвата) экрана компьютера с минималистичным интерфейсом и полезными дополнительными функциями. Это условно-бесплатное приложение, не имеющее ограничений по времени записи, но накладывающее на записанное видео водяной знак. Программа поддерживается операционными системами Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.
Зачем нужна программа iFun Screen Recorder?
Основная функция программы iFun Screen Recorder — захват видео с экрана компьютера. Приложение умеет осуществлять видеозапись в одном из следующих режимов:
- Полноэкранный режим (запись экрана целиком).
- Режим захвата любого видимого окна и/или отдельных внутренних блоков.
- Режим захвата выбранной прямоугольной области экрана.
- Режим захвата фиксированной области экрана (то же, что и в предыдущем случае, но с заранее заданными размерами областей съемки: 960х720 и 1280х720).
Программа iFun Screen Recorder также обладает рядом особенностей, делающих ее использование удобным и практичным:
- Быстрая обрезка любого из ранее отснятых видеоматериалов при помощи встроенного видеоредактора (на момент написания обзора видеоредактор имел только одну функцию).
- Возможность создания расписания для автоматического старта съемки видео любой продолжительности (хоть несколько дней) с заранее выбранным и настроенным режимом захвата.
- Запись видео в нескольких популярных форматах: MP4, AVI, FLV, MKV, MOV или TS. Также доступен вариант записи видео в виде анимированных GIF-изображений.
- Возможность настройки качества снимаемого видео. Независимо от фактического размера области захвата, пользователь может установить разрешение видео на выходе от 720х480 (SD) до 4096х2160 (4K) и частоту кадров в пределах от 12 к/с до 60 к/с. По умолчанию программа устанавливает разрешение, равное фактическому размеру области захвата, а частоту кадров — стандартную для выбранного формата сохранения видео (около 30 к/с).
- Возможность постановки на паузу видеосъемки с последующим продолжением в любой момент.
- Поддержка аппаратного кодирования видео с использованием ресурсов видеокарты, что обеспечивает высокую производительность работы программы.
- Возможность записи голоса с микрофона и/или записи системного звука (все, что слышно через динамики/наушники). При необходимости запись звука можно отключить.
- Возможность выбора формата для записываемой аудиодорожки (MP3, AAC, AC3, FLAC и WMAV2) и ручной установки битрейта аудио в пределах от 32 Kbps до 320 Kbps.
- Включение/выключение функции захвата перемещения курсора мыши и анимации кликов.
- Создание скриншотов во время видеосъемки (т.е. той же области экрана, что выбрана для захвата видео).
- Быстрый доступ (открытие в медиапроигрывателе и отправка на обработку в видеоредактор для обрезки) из программы к любым ранее отснятым видео и созданным скриншотам.
- Управление процессом видеозаписи и созданием скриншотов при помощи горячих клавиш, задаваемых пользователем.
Таким образом, iFun Screen Recorder — удобный и эффективный инструмент для захвата видео с экрана, который подойдет не только для любительского, но и профессионального использования пользователями, повседневно сталкивающимися с необходимостью создания обучающих видеороликов, видеоинструкций, записи онлайн-трансляций из браузеров и т.д.