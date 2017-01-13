SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Icecream Screen Recorder

В данном списке представлены программы для замены Icecream Screen Recorder. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Icecream Screen Recorder, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 21 программа

OBS Studio
OBS Studio

Версия 32.2.2

Программа для трасляции видео (стриминга) в интернет

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (22)
ShareX
ShareX

Версия 21.0.0

Программа для записи видео с экрана компьютера и его загрузки на различные веб-сервисы

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
AVS Video Editor
AVS Video Editor

Версия 26.0.2.17

Программа для редактирования, монтажа и конвертирования видео и аудио

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (12)
Action!
Action!

Версия 4.48.1

Программа для записи видео с экрана

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (13)
HyperCam
HyperCam

Версия 5.5.1910.08

Программа для записи видео с экрана

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (4)
Bandicam
Bandicam

Версия 6.2.4.2083

Запись видео с экрана монитора

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (7)
Aiseesoft Screen Recorder
Aiseesoft Screen Recorder

Версия 2.8.16

Программа для записи видео и аудио, создания скриншотов

Оценок пока нет
SnagIt
SnagIt

Версия 2023.1.0

Программа для создания скриншотов и записи видео с экрана

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
Экранная Камера
Экранная Камера

Версия 6.15

Запись видео с монитора компьютера

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (58)
Movavi Video Suite
Movavi Video Suite

Версия 2022

Пакет программ для работы с видео и DVD

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (8)
iTop Screen Recorder
iTop Screen Recorder

Версия 2.0.0.453

Программа для записи видео с экрана компьютера

Оценок пока нет
UVScreenCamera
UVScreenCamera

Версия 7.2.0.503

Программа для записи видео и создания скриншотов с экрана компьютера

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Screen Recorder Pro
Screen Recorder Pro

Версия 8.0.0

Программа для записи видео с экрана компьютера

Оценок пока нет
iFun Screen Recorder
iFun Screen Recorder

Версия 1.2.0.261

Программа для записи видео с экрана компьютера

Рейтинг 2,1 из 5 2,1 (14)
Экранная Студия
Экранная Студия

Версия 1.27

Программа записи видео с монитора со встроенным видеоредактором

Оценок пока нет
IObit Screen Recorder
IObit Screen Recorder

Версия 1.0.0.106

Программа для записи видео с экрана

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Mirillis Action
Mirillis Action

Версия 3.10.2

Программа для записи и трансялции видео с экрана в интернет

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Movavi Game Capture
Movavi Game Capture

Версия 4.3

Создание скриншотов и скринкастов игр

Рейтинг 1,8 из 5 1,8 (4)
PlayClaw
PlayClaw

Версия 5.5.3700

Запись видео во время игры

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (5)
Camtasia Studio
Camtasia Studio

Версия 9.0.3.1627

Записи видео с экрана и редактирование видео

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)
Fraps
Fraps

Версия 3.5.99

Программа для захвата видео и подсчета FPS

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (9)