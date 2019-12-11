HippoScan — программа для сканирования документов и их последующего сохранения в различных форматах (электронные документы, графические растровые/векторные изображения — в общей сложности более 45 форматов). Также приложение может использоваться в качестве конвертера документов и изображений из одного формата в другой.

Программа HippoScan распространяется бесплатно, подходит для операционных систем Windows XP/Vista/7/8/10 (32 и 64 бит). Интерфейс выполнен на русском языке.

Зачем нужна программа HippoScan?

Программа HippoScan имеет две основные функции — получение изображений с подключенного к компьютеру сканера и конвертация различных типов графических/текстовых файлов (как поштучно, так и в пакетном режиме) в один из множества поддерживаемых форматов. Удобство использования приложения также обусловлено наличием быстрых функций по предварительной (перед сохранением) настройке сканов/изображений, куда относятся:

Преобразование в черно-белый формат.

Преобразование в однобитный формат с растеризацией и/или с порогом яркости.

Настройка яркости и контрастности.

Изменение разрешения (DPI) и размеров (в пикселях или миллиметрах).

Разворот и произвольная обрезка сканов/изображений.

Автоматический баланс белого.

Разделение скана/изображений на равные части по горизонтали и/или вертикали (при этом создаются два или более отдельных файла).

Также в настройках HippoScan пользователь может задать параметры автоматического преобразования сканов/изображений:

Цветность (Ч/Б, оттенки серого, цветной).

Установка разрешения для сканов в пределах от 75 до 600 DPI.

Выбор формата бумаги: A3/A4/A5/A6.

Установка параметров сжатия графики: максимальное/высокое/среднее/низкое/самое низкое.

Настройка параметров присвоения имен папкам, куда будут сохранены сканы/изображений при пакетной обработке, и другие опции.

Отдельно отметим функцию автоматического сканирования (интервал устанавливается пользователем вручную), благодаря которой удобно сканировать большие объемы документов.

Поддерживаемые форматы

Отсканированные документы и добавляемые вручную графические файлы HippoScan позволяет сохранять в более чем 45 различных форматов, куда относятся:

JPEG Bitmap (JPG, JPEG, JPE, JIF).

TIFF Bitmap (TIF, TIFF, FAX, G3N, G3F, XIF).

CompuServe Bitmap (GIF).

PaintBrush (PCX).

Windows Bitmap (BMP, DIB, RLE).

Widows Icon (ICO).

Portable Network Graphics (PNG).

DICOM Bitmap (DCM, DIC, DICOM, V2).

Targa Bitmap (TGA, TARGA, VDA, ICB, CST, PIX).

Portable Pixmap, GrayMap, BitMap (PXM, PPM, PGM, PBM).

Wireless Bitmap (WBMP).

JPEG 2000 (JP2).

JPEG 2000 Code Stream (J2K, JPC, J2C).

PostScript Level 2 (PS, EPS).

Adobe PDF (PDF).

Multipage PCX (DCX).

Photoshop PSD (PSD, PSB).

Vectorial objects (JEV).

Layers (LYR).

Lavers and objects (ALL).

Microsoft HD Photo (WDP, HDP, JXR).

В список графический форматов, которые можно добавлять в программу HippoScan для последующей конвертации, входят