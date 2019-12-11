HippoScan — программа для сканирования документов и их последующего сохранения в различных форматах (электронные документы, графические растровые/векторные изображения — в общей сложности более 45 форматов). Также приложение может использоваться в качестве конвертера документов и изображений из одного формата в другой.
Программа HippoScan распространяется бесплатно, подходит для операционных систем Windows XP/Vista/7/8/10 (32 и 64 бит). Интерфейс выполнен на русском языке.
Зачем нужна программа HippoScan?
Программа HippoScan имеет две основные функции — получение изображений с подключенного к компьютеру сканера и конвертация различных типов графических/текстовых файлов (как поштучно, так и в пакетном режиме) в один из множества поддерживаемых форматов. Удобство использования приложения также обусловлено наличием быстрых функций по предварительной (перед сохранением) настройке сканов/изображений, куда относятся:
- Преобразование в черно-белый формат.
- Преобразование в однобитный формат с растеризацией и/или с порогом яркости.
- Настройка яркости и контрастности.
- Изменение разрешения (DPI) и размеров (в пикселях или миллиметрах).
- Разворот и произвольная обрезка сканов/изображений.
- Автоматический баланс белого.
- Разделение скана/изображений на равные части по горизонтали и/или вертикали (при этом создаются два или более отдельных файла).
Также в настройках HippoScan пользователь может задать параметры автоматического преобразования сканов/изображений:
- Цветность (Ч/Б, оттенки серого, цветной).
- Установка разрешения для сканов в пределах от 75 до 600 DPI.
- Выбор формата бумаги: A3/A4/A5/A6.
- Установка параметров сжатия графики: максимальное/высокое/среднее/низкое/самое низкое.
- Настройка параметров присвоения имен папкам, куда будут сохранены сканы/изображений при пакетной обработке, и другие опции.
Отдельно отметим функцию автоматического сканирования (интервал устанавливается пользователем вручную), благодаря которой удобно сканировать большие объемы документов.
Поддерживаемые форматы
Отсканированные документы и добавляемые вручную графические файлы HippoScan позволяет сохранять в более чем 45 различных форматов, куда относятся:
- JPEG Bitmap (JPG, JPEG, JPE, JIF).
- TIFF Bitmap (TIF, TIFF, FAX, G3N, G3F, XIF).
- CompuServe Bitmap (GIF).
- PaintBrush (PCX).
- Windows Bitmap (BMP, DIB, RLE).
- Widows Icon (ICO).
- Portable Network Graphics (PNG).
- DICOM Bitmap (DCM, DIC, DICOM, V2).
- Targa Bitmap (TGA, TARGA, VDA, ICB, CST, PIX).
- Portable Pixmap, GrayMap, BitMap (PXM, PPM, PGM, PBM).
- Wireless Bitmap (WBMP).
- JPEG 2000 (JP2).
- JPEG 2000 Code Stream (J2K, JPC, J2C).
- PostScript Level 2 (PS, EPS).
- Adobe PDF (PDF).
- Multipage PCX (DCX).
- Photoshop PSD (PSD, PSB).
- Vectorial objects (JEV).
- Layers (LYR).
- Lavers and objects (ALL).
- Microsoft HD Photo (WDP, HDP, JXR).
В список графический форматов, которые можно добавлять в программу HippoScan для последующей конвертации, входят
- Windows Icon (ICO).
- Windows Cursor (CUR).
- JPEG Bitmap (JPG, JPEG, JPE, JIF).
- TIFF Bitmap (TIF, TIFF, FAX, G3N, G3F, XIF).
- Windows Metafile (WMF).
- Enhanced Windows Metafile (EMF).
- Adobe PDF (PDF).
- CompuServe Bitmap (GIF).
- PaintBrush (PCX).
- Windows Bitmap (BMP, DIB, RLE).
- Portable Network Graphics (PNG).
- DICOM Bitmap (DCM, DIC, DICOM, V2).
- Targa Bitmap (TGA, TARGA, VDA, ICB, CST, PIX).
- Portable Pixmap, GrayMap, BitMap (PXM, PPM, PGM, PBM).
- JPEG 2000 (JP2). Wireless Bitmap (WBMP).
- Multipage PCX (DCX).
- Photoshop PSD (PSD, PSB).