SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Greenshot

Greenshot

Программа для создания скриншотов

5,0 (1)
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Актуальная версия 1.3.323
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Скриншоты

История изменений

Версия 1.3.323

  • Исправлена уязвимость, из-за которой проверка TLS-сертификатов была отключена для всего процесса; это могло подвергать OAuth-токены и загрузки плагинов атакам типа man-in-the-middle.
  • Исправлена уязвимость в обработке специально созданных данных CF_DIBV5 из буфера обмена, которая могла вызвать отказ в обслуживании.
  • Исправлена уязвимость при открытии специально созданных SVG-файлов: Svg.NET больше не может загружать внешние ресурсы и сущности.
  • Обновлены уязвимые зависимости: Inno Setup до 6.2.2 и log4net до 3.3.0.
  • Исправлен сбой при открытии редактора.
  • Улучшена обработка сохранения в заблокированный или недоступный файл.
  • Исправлен сбой при изменении размера значков в настройках.
  • Исправлены проблемы с изменением размера при удержании CTRL, а также сбои при создании области захвата.
  • Исправлен выход толщины линии за допустимые пределы.
  • Исправлены проблемы с системным значком в RemoteApp/RAIL-сеансах, а также несколько сбоев и ошибок в уведомлениях и настройках OneDrive.
  • Добавлен настраиваемый эффект Border через новый параметр в Greenshot.ini.
  • Улучшен установщик: он удаляет больше оставшихся файлов и папок от старых версий, а при обновлении через Greenshot 1.4 может автоматически закрывать Greenshot 1.3.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 1.3.315
    • Закрыта уязвимость безопасности GHSA-f8v9-7fph-fr2j.
    • Исправлены проблемы стабильности ветки 1.3.
    • Уменьшено количество остаточных файлов и проблем после установки.

Оценки программы

5,0

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