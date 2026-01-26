Greenshot — программа для создания скриншотов в разных режимах с возможностью их редактирования, отправки в печать, загрузки на различные онлайн-сервисы. Приложение распространяется бесплатно, подходит для компьютеров под управлением Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык (во время установки нужно поставить галочку напротив пункта «Русский» в разделе «Additional languages», а затем активировать русский язык в настройках).

Зачем нужна программа Greenshot?

Greenshot — программа, позволяющая создавать скриншоты экрана целиком, выделенной его части, а также любого открытого и находящегося в фокусе окна. В приложении предусмотрен встроенный графический редактор для редактирования создаваемых снимков еще до их сохранения. Также Greenshot обладает рядом функций по сохранению скриншотов, включая возможность их загрузки на различные онлайн-сервисы.

Создание и обработка скриншотов в Greenshot

Greenshot обладает довольно емким для подобных программ набором функциональных возможностей. Рассмотрим их, разбив на несколько категорий.

Возможности Greenshot по созданию скриншотов:

3 основных режима создания скриншотов: захват полного экрана, выделенной пользователем области, а также открытого окна.

2 вспомогательных режима: создание скриншота ранее выделенной области и захват окна браузера Internet Explorer (не работает с Microsoft Edge).

Возможность запуска всех перечисленных функций создания снимков при помощи горячих клавиш (можно изменить в настройках) или путем выбора нужной опции из контекстного меню значка в системном трее.

Возможность задания паузы перед созданием скриншота.

Сохранение скриншотов в форматах JPG, BMP, PNG, GIF, ICO, TIFF, а также в собственном формате «.greenshot».

Функции постобработки скриншотов:

Наличие автоматической функции присвоения имен скриншотам по заданному пользователем шаблону (например, в имя снимка может быть добавлена текущая дата или название учетной записи Windows).

Возможность добавления/исключения из контекстного меню (отображается на экране после создания скриншота) опций, отвечающих за действия со снимками после их создания: копирование в буфер обмена, сохранение в папке, открытие во встроенном редакторе изображений и т.д.

Экспорт скриншотов в программы Outlook, OneNote, PowerPoint, Word и Excel с их последующим автоматическим запуском (также пользователь может вручную расширить перечень программ для экспорта в них скриншотов).

Если на компьютере пользователя установлен компонент Microsoft Office Document Imaging (MODI), отвечающий за распознавание текста, скриншоты также могут быть переданы на обработку ему.

Автоматическая загрузка снимков на такие онлайн-сервисы, как: Imgur, Flickr, Picasa, Photobucked, Dropbox, Box, Jira и Confluence (поддержку нужных сервисов следует активировать при установке программы).

Отправка скриншотов в печать с возможностью предварительной настройки параметров макета страницы и цвета.

Функции редактора изображений Greenshot:

Рисование прямоугольников, эллипсов, линий и стрелок.

Наложение на скриншоты текста, а также текстовых блоков типа «комикс-облачко».

Выделение области изображения полупрозрачным прямоугольником.

Проставление поочередно пронумерованных штампов.

Затемнение области скриншота для скрытия каких-либо данных.

Обрезка изображений путем выделения прямоугольной области.

Поворот изображения на угол и изменение разрешения.

Наложение на скриншоты спецэффектов «Рамка», «Тень», «Рваные края», «Оттенки серого» и «Инвертировать».

Возможность вставки в скриншоты внешних изображений, скопированных в буфер обмена (это же относится и скопированной в буфер части изображения).

Возможность экспорта наложенных на изображения объектов в файл-проект «.gst» с сохранением их местоположения для возможности дальнейшего быстрого редактирования однотипных скриншотов.

Также в Greenshot присутствует функционал и опции для профессиональных пользователей. Например, программа способна сохранять скриншоты в буфер обмена в DIBV5 и HTML, автоматически создавать 8-битные изображения при условии, что захватываемая область экрана имеет меньше 256 цветов, и другие.