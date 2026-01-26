Greenshot — программа для создания скриншотов в разных режимах с возможностью их редактирования, отправки в печать, загрузки на различные онлайн-сервисы. Приложение распространяется бесплатно, подходит для компьютеров под управлением Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык (во время установки нужно поставить галочку напротив пункта «Русский» в разделе «Additional languages», а затем активировать русский язык в настройках).
Зачем нужна программа Greenshot?
Greenshot — программа, позволяющая создавать скриншоты экрана целиком, выделенной его части, а также любого открытого и находящегося в фокусе окна. В приложении предусмотрен встроенный графический редактор для редактирования создаваемых снимков еще до их сохранения. Также Greenshot обладает рядом функций по сохранению скриншотов, включая возможность их загрузки на различные онлайн-сервисы.
Создание и обработка скриншотов в Greenshot
Greenshot обладает довольно емким для подобных программ набором функциональных возможностей. Рассмотрим их, разбив на несколько категорий.
Возможности Greenshot по созданию скриншотов:
- 3 основных режима создания скриншотов: захват полного экрана, выделенной пользователем области, а также открытого окна.
- 2 вспомогательных режима: создание скриншота ранее выделенной области и захват окна браузера Internet Explorer (не работает с Microsoft Edge).
- Возможность запуска всех перечисленных функций создания снимков при помощи горячих клавиш (можно изменить в настройках) или путем выбора нужной опции из контекстного меню значка в системном трее.
- Возможность задания паузы перед созданием скриншота.
- Сохранение скриншотов в форматах JPG, BMP, PNG, GIF, ICO, TIFF, а также в собственном формате «.greenshot».
Функции постобработки скриншотов:
- Наличие автоматической функции присвоения имен скриншотам по заданному пользователем шаблону (например, в имя снимка может быть добавлена текущая дата или название учетной записи Windows).
- Возможность добавления/исключения из контекстного меню (отображается на экране после создания скриншота) опций, отвечающих за действия со снимками после их создания: копирование в буфер обмена, сохранение в папке, открытие во встроенном редакторе изображений и т.д.
- Экспорт скриншотов в программы Outlook, OneNote, PowerPoint, Word и Excel с их последующим автоматическим запуском (также пользователь может вручную расширить перечень программ для экспорта в них скриншотов).
- Если на компьютере пользователя установлен компонент Microsoft Office Document Imaging (MODI), отвечающий за распознавание текста, скриншоты также могут быть переданы на обработку ему.
- Автоматическая загрузка снимков на такие онлайн-сервисы, как: Imgur, Flickr, Picasa, Photobucked, Dropbox, Box, Jira и Confluence (поддержку нужных сервисов следует активировать при установке программы).
- Отправка скриншотов в печать с возможностью предварительной настройки параметров макета страницы и цвета.
Функции редактора изображений Greenshot:
- Рисование прямоугольников, эллипсов, линий и стрелок.
- Наложение на скриншоты текста, а также текстовых блоков типа «комикс-облачко».
- Выделение области изображения полупрозрачным прямоугольником.
- Проставление поочередно пронумерованных штампов.
- Затемнение области скриншота для скрытия каких-либо данных.
- Обрезка изображений путем выделения прямоугольной области.
- Поворот изображения на угол и изменение разрешения.
- Наложение на скриншоты спецэффектов «Рамка», «Тень», «Рваные края», «Оттенки серого» и «Инвертировать».
- Возможность вставки в скриншоты внешних изображений, скопированных в буфер обмена (это же относится и скопированной в буфер части изображения).
- Возможность экспорта наложенных на изображения объектов в файл-проект «.gst» с сохранением их местоположения для возможности дальнейшего быстрого редактирования однотипных скриншотов.
Также в Greenshot присутствует функционал и опции для профессиональных пользователей. Например, программа способна сохранять скриншоты в буфер обмена в DIBV5 и HTML, автоматически создавать 8-битные изображения при условии, что захватываемая область экрана имеет меньше 256 цветов, и другие.