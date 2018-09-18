Google Photo — приложение для синхронизации фотографий с камеры, фотоаппарата и компьютера с облаком Google. Программа — компьютерный аналог известного мобильного приложения на Android. Приложение работает полностью в автоматическом режиме из коробки и предоставляет возможность хранения неограниченного количества фотографий.

Приложение и работа с ним полностью бесплатны.

Преимущества Google Photo Backup:

Хранение неограниченного количества фотографий в хорошем качестве в одном месте.

Простой и интуитивно понятный пользовательский интерфейс.

Автоматическая синхронизация выбранных папок и файлов.

Отображение синхронизированных фотографий в проводнике Windows.

Отображение последних загруженных файлов в области уведомлений.

Гибкая настройка автозагрузки и синхронизации внутри программы.

Ярлыки быстрого доступа к Google Disc и Google Photo в трее Windows.

Просмотр основного контента при помощи веб-интерфейса.

Основные особенности google photo Backup

Сразу после первого запуска пользователь сможет настроить приложение по своему усмотрению. Ему будет предложено выбрать директории с файлами и папками, которые необходимо синхронизировать. Все остальное программа сделает сама. Стандартные папки для хранения фото в Windows добавляются автоматически. Фотографии, к которым открыт доступ другим пользователям находятся в разделе "Опубликованное".

В зависимости от настроек, качество загруженных фото может быть как сохранено, так и уменьшено. В первом случае Google позволяет загружать неограниченное количество изображений. Если же в настройках Google Photo активировать чекбокс для сохранения исходного размера файлов, максимальное количество загруженных фотографий будет зависеть от размера облачного пространства, предоставляемого конкретному аккаунту.

Google Photo очень просто настроить под себя благодаря интуитивно понятному интерфейсу. Несмотря на то, что приложение постоянно работает в фоновом режиме, оно не нагружает системные ресурсы. Google Photo поддерживает работу с фотографиями в большинстве распространенных форматов. Кроме того, можно автоматически синхронизировать RAW-файлы, а также огромное количество видео.