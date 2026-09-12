SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги ghostwriter

В данном списке представлены программы для замены ghostwriter. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ghostwriter, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

Joplin
Joplin

Версия 3.7.21

Программа для создания и управления заметками

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Typora
Typora

Версия 1.14.10

Текстовый редактор для работы с файлами формата Markdown

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)