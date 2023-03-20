ghostwriter — программа для написания форматированного текста с использованием облегченного языка разметки Markdown, а также для открытия электронных документов, созданных при использовании этого языка разметки. Это полностью бесплатный текстовый редактор с открытым исходным кодом.

Программа не требует установки, предназначена для запуска в среде Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (поддерживаются только 64-битные системы). Интерфейс имеет частичный перевод на русский язык (отсутствует местами в настройках).

Зачем нужна программа ghostwriter?

Программа ghostwriter представляет собой текстовый редактор, в котором для написания текста используется язык разметки Markdown. Цель существования последнего — обозначение элементов форматирования в виде простого максимально понятного человеку текста. В отличие от других разновидностей языков разметки, Markdown легко читаема, т.к. основное его преимущество — простота синтаксиса.

Редактор ghostwriter еще больше упрощает работу с текстовыми документами формата Markdown, в т.ч., и за счет наличия функций быстрой вставки элементов разметки в текст, автоматического закрытия открываемых скобок/кавычек.

Программа ghostwriter может использоваться и в качестве инструмента для открытия и редактирования электронных документов, содержащих Markdown-разметку. К числу последних относятся файлы формата MD, MARKDOWN, MDOWN, MKDN, MKD, MDWN, MDTEXT и RMD. Также через приложение можно просматривать и редактировать обычные текстовые TXT-файлы. Это, в сочетании с удобным интерфейсом, становится причиной перехода многими пользователями Windows со стандартного «Блокнота» на ghostwriter.

Функции программы ghostwriter

Первое, что необходимо отметить — ghostwriter поддерживает Markdown-разметку на все 100%. Хоть она и называется «облегченной», при помощи Markdown можно создавать текстовые документы, которые могут содержать, например:

Форматированный текст (любые цвета, стили, шрифты, размеры и т.д.)

Заголовки разных уровней

Параграфы

Разрывы строк

Цитаты

Нумерованные и маркированные списки

Горизонтальные линии разбивки текста на части

Гиперссылки и ссылки внутри документа

Изображения и другие элементы

Сам редактор ghostwriter обладает следующими функциональными возможностями и особенностями:

Возможность предпросмотра результата работы с Markdown-разметкой в режиме реального времени.

Быстрая вставка в текст при помощи горячих клавиш наиболее часто используемых элементов Markdown-разметки: форматирование текста (отдельная функция предусмотрена для увеличения/уменьшения шрифта), блочная цитата, маркированные/нумерованные списки и др.

Наличие режима концентрации, позволяющего сделать акцент на тексте у курсора мыши, в то время как остальной текст будет затенен, чтобы не отвлекать пользователя.

Быстрая навигация по документу, разбитому на разделы и подразделы при помощи заголовков разного уровня.

Поиск и замена текста, в т.ч. с использованием регулярных выражений.

Отображение статистики документа: количество слов, символов, предложений, абзацев и страниц, а также индекс удобочитаемости LIX и Колмана-Лиау (CLI).

Отображение статистики текущего сеанса: количество написанных слов, средняя скорость печати (количество напечатанных слов в минуту), общее затраченное на работу с текстом время.

Оконный и полноэкранный режимы работы.

Наличие темной и светлой тем оформления интерфейса (цвета меняются не только у функциональных элементов, но и у Markdown-разметки).

Возможность создания собственной темы оформления.

Специальный режим Хемингуэя отключает возможность использования клавиш «Delete» и «Backspace» для симуляции печатной машинки (текст удалять нельзя, однако его можно дописывать в любой части).

Возможность перетаскивания изображений в окно редактора для их быстрой вставки в документ.

Автоматическое сохранение и создание резервной копии редактируемого документа.

Наличие шпаргалки, вызываемой при помощи клавиши «F1», в которой указан синтаксис для часто используемых элементов Markdown-разметки.

Отдельно отметим функцию проверки орфографии по словарю. Программа ghostwriter автоматически подчеркивает неправильно написанные слова, а также позволяет добавлять новые в словарь. Поддерживается множество языков, в т.ч. и русский.