Программа Фундамент предназначена для расчета ленточных и столбчатых фундаментов на естественном основании. С помощью программы можно производить расчеты подпорных стен на естественном основании.

Расчеты фундаментов:

ленточных и столбчатых на естественном основании

подпорных стен на естественном основании

осадки и крена фундаментов на естественном основании (3 теории)

просадки, подъема и усадки при набухании, суффозионной осадки

осадки с учетом влияния соседних фундаментов

ленточных и столбчатых свайных

подпорных стен на свайном основании

осадки ростверка по кусту, как условного фундамента (с учетом отрицательного трения)

отдельной сваи на вертикальную нагрузку (с учетом отрицательного трения)

отдельной сваи на горизонтальную нагрузку и момент

осадки отдельной сваи

несущей способности свай по результатам полевых испытаний

расчет армирования конструкций

расчет затрат (составление сметы) на рассчитанные конструкции

расчет балок таврового и прямоугольного сечений на естественном основании (3 теории)

расчет прямоугольных плит на естественном основании (3 теории)

расчет прямоугольных плит на свайном основании (2 теории)

расчет фундаментов машин (в т.ч. свайных) на динамические нагрузки: периодические, импульсные, случайные, кинематическое возбуждение

расчет устойчивости по грунту фундаментов глубокого заложения (2 теории)

расчет устойчивости по грунту фундаментов мелкого заложения

расчет шпунтового ограждения из различных материалов и конструкций (3 теории)

расчет фундаментов под резервуары (ж/б и щебеночные кольца, плита на сваях)

расчет осадки и крена фундаментных плит на естественном основании (3 теории)

учет влияния пристраиваемого здания и существующего на пристраиваемое

расчет осадки и крена фундаментных плит на свайном основании (4 метода)

расчет анкерных плит и фундаментов (5 видов, в т.ч.с учетом совместной работы)

расчет колодцев различного сечения в плане

расчет труб и тоннелей различной формы

расчет фундаментов, подпорных стен и отдельных свай на вечной мерзлоте

теплотехнический расчет вечномерзлых грунтов

расчет температуры подполья и модуля вентилирования для вечной мерзлоты

расчет устойчивости конструкций при морозном пучении

расчет сил отрицательного трения для просадочных грунтов

расчет подъема сваи при замачивании набухающего грунта

расчет грунтовых откосов

расчет усиления фундаментов различными способами

расчет расстояний и деформаций при забивке свай или шпунта вблизи зданий

расчет нагрузок на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)

Реализован расчет фундаментов, ростверков и подпорных стен на любом основании на сейсмические нагрузки

ВНИМАНИЕ! Результаты расчетов Демо-версий ЛОЖНЫ! Не следует проверять работоспособность программ на Демо-версии продукта.