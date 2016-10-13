Программа Фундамент предназначена для расчета ленточных и столбчатых фундаментов на естественном основании. С помощью программы можно производить расчеты подпорных стен на естественном основании.
Расчеты фундаментов:
- ленточных и столбчатых на естественном основании
- подпорных стен на естественном основании
- осадки и крена фундаментов на естественном основании (3 теории)
- просадки, подъема и усадки при набухании, суффозионной осадки
- осадки с учетом влияния соседних фундаментов
- ленточных и столбчатых свайных
- подпорных стен на свайном основании
- осадки ростверка по кусту, как условного фундамента (с учетом отрицательного трения)
- отдельной сваи на вертикальную нагрузку (с учетом отрицательного трения)
- отдельной сваи на горизонтальную нагрузку и момент
- осадки отдельной сваи
- несущей способности свай по результатам полевых испытаний
- расчет армирования конструкций
- расчет затрат (составление сметы) на рассчитанные конструкции
- расчет балок таврового и прямоугольного сечений на естественном основании (3 теории)
- расчет прямоугольных плит на естественном основании (3 теории)
- расчет прямоугольных плит на свайном основании (2 теории)
- расчет фундаментов машин (в т.ч. свайных) на динамические нагрузки: периодические, импульсные, случайные, кинематическое возбуждение
- расчет устойчивости по грунту фундаментов глубокого заложения (2 теории)
- расчет устойчивости по грунту фундаментов мелкого заложения
- расчет шпунтового ограждения из различных материалов и конструкций (3 теории)
- расчет фундаментов под резервуары (ж/б и щебеночные кольца, плита на сваях)
- расчет осадки и крена фундаментных плит на естественном основании (3 теории)
- учет влияния пристраиваемого здания и существующего на пристраиваемое
- расчет осадки и крена фундаментных плит на свайном основании (4 метода)
- расчет анкерных плит и фундаментов (5 видов, в т.ч.с учетом совместной работы)
- расчет колодцев различного сечения в плане
- расчет труб и тоннелей различной формы
- расчет фундаментов, подпорных стен и отдельных свай на вечной мерзлоте
- теплотехнический расчет вечномерзлых грунтов
- расчет температуры подполья и модуля вентилирования для вечной мерзлоты
- расчет устойчивости конструкций при морозном пучении
- расчет сил отрицательного трения для просадочных грунтов
- расчет подъема сваи при замачивании набухающего грунта
- расчет грунтовых откосов
- расчет усиления фундаментов различными способами
- расчет расстояний и деформаций при забивке свай или шпунта вблизи зданий
- расчет нагрузок на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)
Реализован расчет фундаментов, ростверков и подпорных стен на любом основании на сейсмические нагрузки
ВНИМАНИЕ! Результаты расчетов Демо-версий ЛОЖНЫ! Не следует проверять работоспособность программ на Демо-версии продукта.