SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги FreeCAD

В данном списке представлены программы для замены FreeCAD. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на FreeCAD, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

LibreCAD
LibreCAD

Версия 2.2.1.5

Создание схем зданий

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (5)
Wings 3D
Wings 3D

Версия 2.4.1.0

Программа для 3D-моделирования

Оценок пока нет
DraftSight
DraftSight

Версия 2025 SP1.0

Программа (САПР) для 2D-проектирования и черчения

Оценок пока нет
КОМПАС-3D
КОМПАС-3D

Версия v18

3D-САПР (трехмерная система автоматизированного проектирования)

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (90)
ABViewer
ABViewer

Версия 14

Программа для редактирования CAD-файлов различных 2D и 3D форматов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
nanoCAD ВК

Версия 2.1

Внутренние системы водопровода и канализации.

Оценок пока нет