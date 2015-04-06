В данном списке представлены программы для замены FreeCAD. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на FreeCAD, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены FreeCAD.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на FreeCAD, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены FreeCAD. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на FreeCAD, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 6 программ
Версия 2.2.1.5
Создание схем зданий
Версия 2.4.1.0
Программа для 3D-моделирования
Версия 2025 SP1.0
Программа (САПР) для 2D-проектирования и черчения
Версия v18
3D-САПР (трехмерная система автоматизированного проектирования)
Версия 14
Программа для редактирования CAD-файлов различных 2D и 3D форматов
Версия 2.1
Внутренние системы водопровода и канализации.