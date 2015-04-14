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Free DWG Viewer

Free DWG Viewer

Просмотрщик dwg

2,8 (4)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 7.2.0.73
Скачать 43 MB
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История изменений

Версия 7.2.0.73

Оценки программы

2,8

4 оценки Оценок пока нет

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Отзывы о Free DWG Viewer

1 отзыв

Denis

Скачал, установил. При попытке открыть dwg файл сообщает, что что-то не то с лицензией и перенаправляет на сайт разработчика... У БЕСПЛАТНОЙ программы что-то не то с ЛИЦЕНЗИЕЙ? Нах.