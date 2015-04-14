Бесплатный вьювер чертежей DWG, DXF и DWF Free DWG Viewer. В нем доступны функции просмотра, масштабирования, выделения и копирования отдельного чертежного фрагмента и разбития рисунка на слои. Для редактирования чертежей у программы нет необходимого инструментария.

Работать в программе просто – достаточно перетащить необходимые файлы мышкой в рабочее окно. Готовый чертеж можно сохранить в формате JPG. Масштаб окна изменяется колесиком мышки, правая кнопка позволяет менять фон рабочей области.

Просмотрщик Free DWG Viewer доступен бесплатно и обладает удобным и простым интерфейсом. Он отлично подойдет для просмотра чертежей САПР и файлов программы AutoCad. При этом наличие установленной на компьютере AutoCad необязательно.