В данном списке представлены программы для замены ФотоШОУ. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ФотоШОУ, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены ФотоШОУ.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ФотоШОУ, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены ФотоШОУ. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ФотоШОУ, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 9 программ
Версия 1.16.5
Программа для просмотра и группировки фотографий с функцией распознавания лиц
Версия 7.10.0
Программа для организации, каталогизации и редактирования изображений с функцией распознавания лиц
Версия 9.0.3797
Программа для создания слайд-шоу
Версия 9.0.3797
Программа для создания слайд-шоу и презентаций
Версия 5.2.0
Программа для создания слайд-шоу и презентаций
Версия 3.0
Программа для создания слайд-шоу и презентаций
Версия 2.6.4037.0
Программа для создания слай-дшоу и редактирования видео
Версия 2.2.2004
Программа для создания слайд-шоу из фотографий с возможностью добавления аудио
Версия 7.1.720
Простой редактор фотографий