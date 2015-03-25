SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги ФотоШОУ

В данном списке представлены программы для замены ФотоШОУ. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ФотоШОУ, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 9 программ

Tonfotos
Tonfotos

Версия 1.16.5

Программа для просмотра и группировки фотографий с функцией распознавания лиц

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (11)
digiKam
digiKam

Версия 7.10.0

Программа для организации, каталогизации и редактирования изображений с функцией распознавания лиц

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
ProShow Gold
ProShow Gold

Версия 9.0.3797

Программа для создания слайд-шоу

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
ProShow Producer
ProShow Producer

Версия 9.0.3797

Программа для создания слайд-шоу и презентаций

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
Movavi СлайдШОУ
Movavi СлайдШОУ

Версия 5.2.0

Программа для создания слайд-шоу и презентаций

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Movavi Slideshow Maker
Movavi Slideshow Maker

Версия 3.0

Программа для создания слайд-шоу и презентаций

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
Windows Movie Maker
Windows Movie Maker

Версия 2.6.4037.0

Программа для создания слай-дшоу и редактирования видео

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (7)
Bolide Slideshow Creator
Bolide Slideshow Creator

Версия 2.2.2004

Программа для создания слайд-шоу из фотографий с возможностью добавления аудио

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Photoinstrument
Photoinstrument

Версия 7.1.720

Простой редактор фотографий

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)